We wtorek w życie wchodzi zasadnicza część ustawy o systemach AI, w której m.in. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji została wyznaczona na organ nadzoru rynku. Od 11 sierpnia Sejm ma dwa miesiące na powołanie przewodniczącego Komisji.

We wtorek w życie wchodzi zasadnicza część ustawy o systemach AI, w której m.in. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji została wyznaczona na organ nadzoru rynku. Od 11 sierpnia Sejm ma dwa miesiące na powołanie przewodniczącego Komisji.

Unijny AI Act

Ustawa o systemach sztucznej inteligencji, która wdraża w Polsce unijny AI Act, wchodzi w życie zasadniczo 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 11 sierpnia.

Zaczynają obowiązywać m.in przepisy, które stanowią, że Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) zostaje organem nadzoru rynku AI w Polsce. Będzie ona niezależnym podmiotem, obsługiwanym od strony organizacyjnej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jej pracami będzie kierował przewodniczący, powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na pięć lat.

Zgodnie z nowymi przepisami, przewodniczący KRiBSI ma zostać powołany w ciągu dwóch miesięcy od wejścia ustawy w życie, czyli w październiku br. W ciągu trzech miesięcy, czyli w listopadzie, ma natomiast zostać powołana cała Komisja. W jej skład wchodzić będą dwaj zastępcy przewodniczącego oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z AI

Według ustawy do zadań KRiBSI będzie należeć m.in. nadzorowanie przestrzegania AI Actu i ustawy o systemach sztucznej inteligencji, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z AI, wspieranie innowacji, działalność edukacyjna, współpraca z innymi państwami i instytucjami UE. Komisja ma również tworzyć tzw. piaskownice regulacyjne, które pozwalają firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.

Przepisy, które wchodzą w życie we wtorek przewidują, że przy Komisji ma działać organ opiniodawczo-doradczy - Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, która ma liczyć od 9 do 15 członków. 11 sierpnia zaczynają też obowiązywać przepisy dot. piaskownic regulacyjnych.

Ponadto, wchodzą w życie przepisy, które stanowią, że minister cyfryzacji będzie mógł udzielać wsparcia finansowego z budżetu i środków unijnych na badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące AI. Ma on też być organem, który będzie udzielał notyfikacji jednostkom oceniającym zgodność systemów AI z unijnymi procedurami. Sprawy akredytacji jednostek mają być powierzone Polskiemu Centrum Akredytacji.

Wchodzi w życie w trzech etapach

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji 24 lipca; wchodzi ona w życie w trzech etapach. 28 lipca wszedł w życie przepis pozwalający ministrowi cyfryzacji rozpocząć organizacyjne przygotowania do uruchomienia Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. 11 sierpnia wchodzi w życie zasadnicza część ustawy. Zaczynają obowiązywać przepisy określające skład, zadania, czy sposób wyboru przewodniczącego KRiBSI, a także określające zasady działania Społecznej Rady ds. AI. Obowiązywać zaczynają również przepisy o jednostkach notyfikowanych, piaskownicach regulacyjnych i wsparciu innowacji przez ministra cyfryzacji.

Natomiast 28 października wchodzą w życie przepisy dot. nadzoru i egzekwowania prawa przez KRiBSI, czyli uprawnienia Komisji dotyczące m.in. prowadzenia kontroli i postępowań, wydawania decyzji i opinii indywidulanych, czy nakładania kar. W praktyce Komisja zacznie działać najwcześniej w listopadzie.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) wszedł w życie 1 sierpnia 2024 r. z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 r. mocy nabrały przepisy dotyczące systemów AI, które są w UE zakazane. Do 2 sierpnia 2025 r. kraje członkowskie miały czas na powołanie organu nadzoru rynku. 2 sierpnia br. wszedł w życie m.in. obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez narzędzia AI. 2 grudnia 2027 r. zastosowanie będą mieć przepisy dot. systemów AI wysokiego ryzyka. Akt w pełni zacznie obowiązywać w 2028 roku.