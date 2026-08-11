Wall Street na niewielkich minusach

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów, a inwestorzy czekają na najnowsze wieści w sprawie postępów w rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie. W górę szły notowania ropy naftowej.

Na giełdzie w USA nastroje ponure

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów, a inwestorzy czekają na najnowsze wieści w sprawie postępów w rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie. W górę szły notowania ropy naftowej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,11 proc. i wyniósł 53.975,98 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,06 proc. i wyniósł 7.753,11 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,32 proc. do 26.605,36 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zniżkuje o 0,50 proc. i wynosi 3.019,21 pkt.

Indeks VIX rośnie o 3,83 proc., do 15,47 pkt.

Podczas poniedziałkowej sesji Intel spadł o 3 proc. po tym, jak firma ogłosiła, że zaoferuje akcje o wartości 15 miliardów dolarów.

Wśród innych spadkowiczów znalazły się Nvidia i Apple, których wartości spadły po 2 proc.

Akcje Hewlett Packard Enterprise wzrosły kilka procent po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji firmy do "przeważaj" z "równoważ".

Iran oświadczył, że jest bliski zawarcia umowy z Omanem w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, jednak Teheran nadal sprzeciwia się bezpośrednim negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi, dopóki nie zostaną spełnione pewne warunki.