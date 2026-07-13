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Reżyseria i psychologia - to najbardziej oblegane kierunki studiów w Śląskiem

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Najwięcej chętnych było na reżyserię, psychologię i realizację obrazu filmowego. Na tej uczelni nauki ścisłe są w zdecydowanym odwrocie. czy słusznie?

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

13 lipca 2026, 09:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

Uniwersytet Śląski

fot: Maciej Dorosiński

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Najwięcej chętnych było na reżyserię, psychologię i realizację obrazu filmowego. Na tej uczelni nauki ścisłe są w zdecydowanym odwrocie. czy słusznie?

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. 

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dokonano 24 968 zapisów (w ubiegłym roku było ich 19 689).  Zainteresowane studiami osoby mogły decydować się na kilka kierunków jednocześnie, a łączna liczba kandydatek i kandydatów, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji, wyniosła 14 496 (wzrost z 12 130 w roku 2025). Pokazuje to, że osoby wybierające Uniwersytet Śląski są zainteresowane wieloma ścieżkami rozwoju jednocześnie i chętnie korzystają z naszej różnorodnej oferty, aplikując często na kilka kierunków - poinformowała uczelnia.

 Rosnąca liczba chętnych potwierdza atrakcyjność studiów uniwersyteckich w największej uczelni regionu. Stoi za tym wysoki poziom naukowy Uniwersytetu Śląskiego, różnorodność kierunków i wysoka jakość kształcenia, zaangażowanie społeczne uczelni, inicjowanie wielu wspólnych przedsięwzięć akademickich w regionie. 

Kierunki, które cieszyły się największą popularnością

  • reżyseria – 19,9 osób na miejsce

  • psychologia – 16,5 osób na miejsce
  • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – 14,3 osób na miejsce
  • międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji – 13,7 osób na miejsce
  • filologia angielska: kultura-media-translacja – 13 osób na miejsce
  • logopedia – 11,7 osób na miejsce
  • prawo – 8,7 osób na miejsce
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – 7,8 osób na miejsce
  • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – 6,7 osób na miejsce
  • koreanistyka – 6,6 osób na miejsce
  • filologia angielska (specjalność: językoznawcza) – 6,5 osób na miejsce
  • kognitywistyka – 5,9 osób na miejsce
  • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej – 5,9 osób na miejsce
  • pedagogika specjalna – 5,8 osób na miejsce
  • filologia angielska (specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej i groznawstwo – sprint-write) – 5,6 osób na miejsce
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,5 osób na miejsce
  • pedagogika – 5,5 osób na miejsce
  • data science i sztuczna inteligencja – 5,5 osób na miejsce
  • lingwistyka stosowana – 5,4 osób na miejsce
  • politologia – 5,1 osób na miejsce
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5,1 osób na miejsce
  • biotechnologia - 4,9 osób na miejsce
  • english studies: literature and culture – 4,7 osób na miejsce
  • komunikacja promocyjna i kryzysowa – 4,6 osób na miejsce
  • biologia – 4,6 osób na miejsce
  • fizyka medyczna – 4,5 osób na miejsce

 Wśród najchętniej wybieranych kierunków na poszczególnych wydziałach pod względem liczby zapisów znajdują się:

 na Wydziale Humanistycznym:

  • filologia angielska: językoznawcza
  • lingwistyka stosowana
  • filologia angielska: kultura-media-translacja

 na Wydziale Nauk Przyrodniczych:

  • biotechnologia
  • biologia
  • geografia

na Wydziale Nauk Społecznych 

  • psychologia
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych

  • data science i sztuczna inteligencja
  • informatyka
  • inżynieria biomedyczna

 na Wydziale Prawa i Administracji

  • prawo
  • administracja

 na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji:

  • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • pedagogika

na Wydziale Teologicznym: 

  • teologia

 w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego: 

  • reżyseria
  • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Wyniki rekrutacji

Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych będą ogłaszane od 17 lipca. Te kierunki, gdzie liczba kandydatów nie wypełni limitu przyjęć, zostaną objęte drugim naborem.

 Rekrutacja na studia II stopnia wciąż trwa 

 Do 19 lipca trwa nabór na studia II stopnia, skierowany do wszystkich osób, które chcą kontynuować przygodę studiowania i zdobyć tytuł magistra. 

 

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