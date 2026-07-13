11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Najwięcej chętnych było na reżyserię, psychologię i realizację obrazu filmowego. Na tej uczelni nauki ścisłe są w zdecydowanym odwrocie. czy słusznie?

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim. Najwięcej chętnych było na reżyserię, psychologię i realizację obrazu filmowego. Na tej uczelni nauki ścisłe są w zdecydowanym odwrocie. czy słusznie?

11 lipca zakończyła się rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Śląskim.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dokonano 24 968 zapisów (w ubiegłym roku było ich 19 689). Zainteresowane studiami osoby mogły decydować się na kilka kierunków jednocześnie, a łączna liczba kandydatek i kandydatów, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji, wyniosła 14 496 (wzrost z 12 130 w roku 2025). Pokazuje to, że osoby wybierające Uniwersytet Śląski są zainteresowane wieloma ścieżkami rozwoju jednocześnie i chętnie korzystają z naszej różnorodnej oferty, aplikując często na kilka kierunków - poinformowała uczelnia.

Rosnąca liczba chętnych potwierdza atrakcyjność studiów uniwersyteckich w największej uczelni regionu. Stoi za tym wysoki poziom naukowy Uniwersytetu Śląskiego, różnorodność kierunków i wysoka jakość kształcenia, zaangażowanie społeczne uczelni, inicjowanie wielu wspólnych przedsięwzięć akademickich w regionie.

Kierunki, które cieszyły się największą popularnością

reżyseria – 19,9 osób na miejsce

psychologia – 16,5 osób na miejsce

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – 14,3 osób na miejsce

międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji – 13,7 osób na miejsce

filologia angielska: kultura-media-translacja – 13 osób na miejsce

logopedia – 11,7 osób na miejsce

prawo – 8,7 osób na miejsce

zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – 7,8 osób na miejsce

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – 6,7 osób na miejsce

koreanistyka – 6,6 osób na miejsce

filologia angielska (specjalność: językoznawcza) – 6,5 osób na miejsce

kognitywistyka – 5,9 osób na miejsce

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej – 5,9 osób na miejsce

pedagogika specjalna – 5,8 osób na miejsce

filologia angielska (specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej i groznawstwo – sprint-write) – 5,6 osób na miejsce

dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5,5 osób na miejsce

pedagogika – 5,5 osób na miejsce

data science i sztuczna inteligencja – 5,5 osób na miejsce

lingwistyka stosowana – 5,4 osób na miejsce

politologia – 5,1 osób na miejsce

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5,1 osób na miejsce

biotechnologia - 4,9 osób na miejsce

english studies: literature and culture – 4,7 osób na miejsce

komunikacja promocyjna i kryzysowa – 4,6 osób na miejsce

biologia – 4,6 osób na miejsce

fizyka medyczna – 4,5 osób na miejsce

Wśród najchętniej wybieranych kierunków na poszczególnych wydziałach pod względem liczby zapisów znajdują się:

na Wydziale Humanistycznym:

filologia angielska: językoznawcza

lingwistyka stosowana

filologia angielska: kultura-media-translacja

na Wydziale Nauk Przyrodniczych:

biotechnologia

biologia

geografia

na Wydziale Nauk Społecznych

psychologia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych

data science i sztuczna inteligencja

informatyka

inżynieria biomedyczna

na Wydziale Prawa i Administracji

prawo

administracja

na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji:

projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pedagogika

na Wydziale Teologicznym:

teologia

w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego:

reżyseria

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Wyniki rekrutacji

Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych będą ogłaszane od 17 lipca. Te kierunki, gdzie liczba kandydatów nie wypełni limitu przyjęć, zostaną objęte drugim naborem.

Rekrutacja na studia II stopnia wciąż trwa

Do 19 lipca trwa nabór na studia II stopnia, skierowany do wszystkich osób, które chcą kontynuować przygodę studiowania i zdobyć tytuł magistra.