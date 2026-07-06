Rewitalizacja terenów po kopalni Anna nabiera tempa

Pszów konsekwentnie zagospodarowuje tereny po kopalni Anna, dzięki m.in. środkom unijnym. Praca trwa, jak widać na naszym filmie, a na efekty trzeba będzie poczekać do 2029 roku.

Pszów konsekwentnie zagospodarowuje tereny po kopalni Anna, dzięki m.in. środkom unijnym. Praca trwa, jak widać na naszym filmie, a na efekty trzeba będzie poczekać do 2029 roku.

Przypomnijmy. Projekt samorządu otrzymał ponad 16 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Projekt zatytułowany „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem – Etap 2” będzie realizowany w latach 2027–2029. Jego całkowita wartość wynosi ponad 21,1 mln zł, z czego ponad 16 mln zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne – w tym niemal 13,95 mln zł z Unii Europejskiej i 2,11 mln zł z budżetu państwa.

Inwestycja jest kolejnym krokiem w przekształcaniu zdegradowanych terenów pokopalnianych przy ul. ks. P. Skwary w nowoczesny kompleks społeczno-edukacyjno-kulturalny, który ma stać się ważnym miejscem życia publicznego miasta.