Transformacja od A do Z

Rewitalizacja terenów po kopalni Anna nabiera tempa

Pszów konsekwentnie zagospodarowuje tereny po kopalni Anna, dzięki m.in. środkom unijnym. Praca trwa, jak widać na naszym filmie, a na efekty trzeba będzie poczekać do 2029 roku.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 lipca 2026, 13:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Monika Krężel

Elementem projektu będzie przebudowa i remont budynku nadszybia szybu Chrobry I

fot: Monika Krężel

Pszów konsekwentnie zagospodarowuje tereny po kopalni Anna, dzięki m.in. środkom unijnym. Praca trwa, jak widać na naszym filmie, a na efekty trzeba będzie poczekać do 2029 roku.

Przypomnijmy. Projekt samorządu otrzymał ponad 16 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Projekt zatytułowany „Zagospodarowanie budynków po zlikwidowanej KWK Anna w Pszowie wraz z przyległym terenem – Etap 2” będzie realizowany w latach 2027–2029. Jego całkowita wartość wynosi ponad 21,1 mln zł, z czego ponad 16 mln zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne – w tym niemal 13,95 mln zł z Unii Europejskiej i 2,11 mln zł z budżetu państwa.

Inwestycja jest kolejnym krokiem w przekształcaniu zdegradowanych terenów pokopalnianych przy ul. ks. P. Skwary w nowoczesny kompleks społeczno-edukacyjno-kulturalny, który ma stać się ważnym miejscem życia publicznego miasta.

W ramach projektu zaplanowano m.in. przebudowę czterokondygnacyjnego budynku magazynu głównego. W obiekcie znajdą się m.in. pomieszczenia administracji publicznej, w tym urząd miasta, Urząd Stanu Cywilnego, pomieszczenia rady miejskiej oraz wielofunkcyjna sala.

Drugim ważnym elementem projektu będzie przebudowa i remont budynku nadszybia szybu Chrobry I, obejmujący m.in. odnowienie konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja obejmie również zagospodarowanie terenu wokół obiektów. Powstanie parking, przebudowana zostanie droga wewnętrzna na ciąg pieszo-jezdny, pojawi się nowe oświetlenie, odwodnienie oraz nasadzenia zieleni.

Kopalnia Węgla Kamiennego Anna w Pszowie działała od XIX wieku, a fedrowanie zakończono w 2012 roku.

4 grudnia 2011 obchodzono ostatnią Barbórkę, podczas której w uroczystej procesji przeniesiono obraz św. Barbary z kopalnianej cechowni do bazyliki w Pszowie. W kwietniu 2012 roku wyjechała na powierzchnię ostatnia tona węgla.

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