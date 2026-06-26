Sytuacja jest coraz trudniejsza, a otoczenie rynkowe, w którym funkcjonujemy, nadal nam nie sprzyja – mówi Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w rozmowie z portalem WNP. – Za rok o tej porze (…) powinniśmy znaleźć się w bardziej stabilnej sytuacji operacyjnej i finansowej – dodał.

Sytuacja jest coraz trudniejsza, a otoczenie rynkowe, w którym funkcjonujemy, nadal nam nie sprzyja – mówi Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w rozmowie z portalem WNP. – Za rok o tej porze (…) powinniśmy znaleźć się w bardziej stabilnej sytuacji operacyjnej i finansowej – dodał.

W rozmowie z WNP prezes Bogusław Oleksy zaznaczył, że mówiąc o przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej, należy brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze. Wskazał, że działalność spółki musi być rentowna, bo w przeciwnym wypadku nie ma dla niej przyszłości. Dlatego trzeba jak najszybciej doprowadzić do nadwyżki przychodów nad kosztami. Podkreślił, że obecnie JSW potrzebuje pieniędzy na przeprowadzenie restrukturyzacji, wzrostu cen węgla i koksu oraz spokoju.

Poszukiwanie zewnętrznego finansowania JSW

Prezes JSW przyznał również, że obecnie spółka prowadzi „szeroki proces weryfikacji możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego”, do którego zaproszono kilkanaście profesjonalnych podmiotów.

- Trwają rozmowy z kilkoma potencjalnymi organizatorami finansowania na rynkach globalnych w celu wyłonienia takiego podmiotu, z którym przygotujemy strukturę instrumentu i zweryfikujemy możliwości i warunki takiego finansowania. Kluczowa dla tego procesu jest rentowna działalność zapewniająca spłatę kapitału – zaznaczył Bogusław Oleksy.

Restrukturyzacja zatrudnienia w JSW

W JSW został już przeprowadzony pierwszy etap restrukturyzacji zatrudnienia. Prezes Oleksy wskazał, że z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało już 600 osób. Przyznał też, że spółka oczekuje na podpisanie umowy Ministerstwem Energii dotyczącej urlopów górniczych i przeróbkarskich (w piątek ta umowa weszła już w życie).



CZYTAJ TAKŻE: Pół miliarda złotych na osłony w JSW. Ponad 3 tysiące osób skorzysta z urlopów



- Po jej zawarciu programem mogłoby zostać objętych około 3100 osób. Pierwsze efekty tego rozwiązania byłyby widoczne już od lipca, kiedy to znaczna część uprawnionych będzie mogła skorzystać z tego instrumentu osłonowego. Urlopy są finansowane na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – powiedział prezes JSW.

Konkurencja na rynku europejskim

Bogusław Oleksy zaznaczył w rozmowie z WNP, że wydobycie w JSW na razie idzie zgodnie z planem. W 2026 r. ma wynieść około 13 mln 300 tys. ton, a priorytetem jest wydobywanie węgla koksowego. Prezes wskazał, że jednocześnie spółka stara się utrzymać dobre relacje z kontrahentami i dostawcami, choć pojawiają się obawy o jej wiarygodność.

- Nie jest to łatwe, ponieważ na rynku europejskim mierzymy się z silną presją konkurencyjną, wynikającą między innymi z napływu tańszego węgla koksowego z USA oraz koksu z Indonezji. Przekłada się to na rosnącą presję cenową i nowe oczekiwania ze strony odbiorców – zaznaczył prezes JSW.

Przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Mówiąc o przyszłości JSW prezes Oleksy wskazał, że w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy na rynku mogą zaistnieć różne scenariusze. Co oczywiste, dodał, że pozytywnie na kondycję spółki wpłynęłoby utrzymanie trendu wzrostowego cen węgla koksowego. Podkreślił też, że w 2027 roku spółka musi mieć rentowną działalność.

- Za rok o tej porze spółka powinna być po istotnych zmianach, które dotyczą w szczególności zmniejszenia zatrudnienia, ograniczenia poziomu usług obcych oraz zmian organizacyjnych. W efekcie powinniśmy znaleźć się w bardziej stabilnej sytuacji operacyjnej i finansowej – stwierdził Bogusław Oleksy.

Warunkiem jest głęboka i skuteczna restrukturyzacja - jak zaznaczył prezes Oleksy w obszarze kosztowym i organizacyjnym. Dodał, że sposób funkcjonowania kopalń w wielu obszarach wymaga głębokich zmian.