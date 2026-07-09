Przez dwa tygodnie zamknięty będzie jeden z kluczowych odcinków sieci tramwajowej w Bytomiu – od Placu Sikorskiego do Zamłynia. To oznacza zmiany na dużej części sieci Tramwajów Śląskich także w innych miastach, m.in. w Chorzowie i Rudzie Śląskiej.

Od 11 do 26 lipca 2026 r. obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu tramwajów

Przez dwa tygodnie zamknięty będzie jeden z kluczowych odcinków sieci tramwajowej w Bytomiu – od Placu Sikorskiego do Zamłynia. To oznacza zmiany na dużej części sieci Tramwajów Śląskich także w innych miastach, m.in. w Chorzowie i Rudzie Śląskiej.

Od 11 do 26 lipca 2026 r. spółka Tramwaje Śląskie będzie prowadziła prace remontowe torowiska tramwajowego w rejonie ulicy Jagiellońskiej w Bytomiu. W związku z tym od Placu Sikorskiego do Zamłynia nie będą kursowały tramwaje, a na dwa tygodnie wprowadzone zostaną zmiany w organizacji komunikacji tramwajowej oraz komunikacja zastępcza.

Zmiany w komunikacji tramwajowej

Zmiany w komunikacji tramwajowej zostaną wprowadzone już w piątek, 10 lipca 2026 r., dla linii tramwajowych nr 7, 9 i 11. Będą one dotyczyły tymczasowego rozkładu jazdy na dni robocze, uwzględniającego zjazdy do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym.

Z kolei od soboty, 11 lipca 2026 r., zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu linii tramwajowych nr 2, 7, 9, 11, 19, 37 i 57.

Linia tramwajowa nr 2 będzie kursowała na zmienionej trasie: Gliwice Zajezdnia – Bytom Zamłynie – Chorzów Batory Zajezdnia. Na odcinku Bytom Zamłynie – Chorzów Batory Zajezdnia linia będzie uzupełniała ofertę przewozową w związku ze zmniejszeniem częstotliwości kursowania linii tramwajowej nr 7.

Linia tramwajowa nr 7 będzie kursowała na zmienionej trasie: Zaborze Pętla – Bytom Zamłynie – Zawodzie Centrum Przesiadkowe (w kursach skróconych: Biskupice Pętla – Bytom Zamłynie – Zawodzie Centrum Przesiadkowe) z częstotliwością co 30 minut. Na odcinku Bytom Zamłynie – Zaborze Pętla linia będzie kursować w zamian za zawieszoną linię tramwajową nr 5.

Linia tramwajowa nr 9 zostanie skrócona na trasie do relacji: Chebzie Pętla – Chorzów Batory Zajezdnia. Na wyłączonym odcinku uruchomiona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej nr Z-9 w relacji: Bytom Dworzec – Chebzie Rondo.

Wprowadzony zostanie tymczasowy rozkład jazdy w dni robocze oraz dni wolne od pracy dla linii tramwajowej nr 11. Uwzględnia on realizację kursów dojazdowych z i do zajezdni w Chorzowie Batorym.

Linia tramwajowa nr 19 nie będzie realizowała kursów dojazdowych z i do zajezdni w Katowicach w związku z całkowitą obsługą linii przez zajezdnię w Bytomiu.

Linia tramwajowa nr 37 zostanie uruchomiona w dni robocze na trasie: Chorzów Batory Zajezdnia – Zawodzie Zajezdnia z częstotliwością kursowania co 30 minut, celem uzupełnienia oferty przewozowej na tym ciągu komunikacyjnym w związku ze zmniejszeniem częstotliwości kursowania linii tramwajowej nr 7.

Linia tramwajowa nr 57 zostanie uruchomiona na trasie: Bytom Plac Sikorskiego – Bytom Szkoła Medyczna z częstotliwością kursowania co 15 minut w dni robocze oraz co 30 minut w dni wolne od pracy w związku z wycofaniem z tej części Bytomia linii tramwajowej nr 7.

Linie tramwajowe nr 5 i 30 zostaną zawieszone na czas prowadzonych robót torowych.

Komunikacja zastępcza Bytom Dworzec – Chebzie Rondo

Trasa linii autobusowej Z-9 w kierunku Rudy Śląskiej: Bytom Dworzec 08 – Bytom Zamłynie 01 – Szombierki Szyb Krystyna 01 – Szombierki Wyzwolenia 01t – Szombierki Kościół 01 – Szombierki Frycza-Modrzewskiego 31 – Szombierki Młyn nż 01 – Godula Os. Paryż 01 – Godula Inkubator 02 – Godula Pl. Niepodległości 03 – Chebzie Pawła nż 01 – Chebzie Rondo 04 – Chebzie Rondo 03.

Trasa linii autobusowej Z-9 w kierunku Bytomia: Chebzie Rondo 03 – Chebzie Pawła nż 02 – Godula Pl. Niepodległości 02 – Godula Inkubator 01 – Godula Os. Paryż 02 – Szombierki Młyn nż 02 – Szombierki Frycza-Modrzewskiego 32 – Szombierki Kościół 02 – Szombierki Wyzwolenia 02t – Szombierki Szyb Krystyna 02 – Bytom Zamłynie 32 – Bytom Powstańców Warszawskich 01 – Bytom Dworzec 15.

Wszystkie zmiany w rozkładach jazdy dostępne są na stronie ZTM Rozkłady Jazdy.

Zmiany dla kierowców

Jak informują w bytomskim magistracie ze zmianami w organizacji ruchu muszą się liczyć również kierowcy. Zamknięty zostanie wjazd w ul. Jagiellońską z ul. Katowickiej a dojazd do ul. Jagiellońskiej i Placu Wolskiego możliwy będzie oznakowaną trasą objazdu ulicami: Katowicka – Plac Kościuszki – Józefczaka – Piastów Bytomskich – Katowicka – Korfantego – Piłsudskiego – Kwietniewskiego – Wrocławska – Kolejowa – Plac Wolskiego/(do ul. Moniuszki) - Powstańców Warszawskich – Moniuszki.

Przejazd ul. Katowicką na odcinku od nr 10 do skrzyżowania z ul. Jagiellońską zostanie zawężony do min. 2,75 m. Na tym odcinku będzie również obowiązywać po obydwu stronach ulicy zakaz zatrzymywania. W celu utrzymania możliwości dojazdu do posesji przy ul. Jagiellońskiej na odcinku pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Katowicką wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.