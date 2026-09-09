Sierpień br. był najlepszym miesiącem w historii przewozów pasażerskich lotniska w Pyrzowicach, które w tym czasie obsłużyło ponad milion podróżnych. Rekordowe okazały się również całe wakacje - w tym czasie z podkatowickiego portu skorzystało blisko 2,1 mln osób.

Sierpień br. był najlepszym miesiącem w historii przewozów pasażerskich lotniska w Pyrzowicach, które w tym czasie obsłużyło ponad milion podróżnych. Rekordowe okazały się również całe wakacje - w tym czasie z podkatowickiego portu skorzystało blisko 2,1 mln osób.

Ruch pasażerski w sierpniu oraz sezonie wakacyjnym podsumowało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym "Katowice" im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

Jak wynika z podanych w środę danych, w sierpniu br. z siatki połączeń lotniska w Pyrzowicach skorzystało 1 mln 67 tys. pasażerów, o ponad 88 tys. (9 proc.) więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Tylko w ruchu regularnym obsłużono ok. 448 tys. podróżnych, co oznacza ponad 20-procentowy wzrost w porównaniu z sierpniem 2025 r.

"Katowice Airport utrzymuje pozycję lidera wśród polskich lotnisk regionalnych w segmencie przewozów czarterowych. W sierpniu br. w ruchu realizowanym na zlecenie biur podróży zanotowano 614 556 osób, co daje wzrost o 10 336 pasażerów (+1,7 proc.) rok do roku. Wzrosła także liczba startów i lądowań. W minionym miesiącu odnotowano 6 861 startów i lądowań, czyli o 269 więcej (+4,1 proc.) w zestawieniu z sierpniem 2025 roku" - podali przedstawiciele lotniska.

"Suma ruchu za lipiec i sierpień jednoznacznie wskazuje, że wakacje 2026 roku były najlepszymi w historii Katowice Airport. W tym czasie obsłużono łącznie 2 097 357 pasażerów. To wynik o 159 277 osób wyższy (+8,2 proc.) niż w tym samym okresie rok wcześniej" - podkreśla GTL.

Prezes GTL Artur Tomasik ocenił, że ruch pasażerski na podkatowickim lotnisku od początku roku rośnie zgodnie z przyjętą prognozą. Od stycznia do sierpnia z siatki połączeń portu skorzystało już ponad 5,3 mln podróżnych, to o 373 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. "Spodziewamy się, że do końca roku w porcie obsłużonych zostanie rekordowe około 7,9 mln pasażerów" - powiedział prezes, cytowany w informacji prasowej.

Port w Pyrzowicach jest krajowym liderem

W lipcu i sierpniu br. w ruchu regularnym najpopularniejszymi trasami z Katowice Airport były: Dortmund (ponad 76 tys. pasażerów), Londyn-Luton (ponad 37 tys.) oraz Alicante (ponad 34 tys.). W zestawieniu państw dominowały: Włochy (ponad 182 tys. podróżnych), Hiszpania (ponad 99 tys.) i Wielka Brytania (blisko 78 tys.).

Jak przypomniało GTL, lipiec i sierpień to szczyt sezonu turystycznego, charakteryzujący się szczególnie intensywnym ruchem czarterowym. Podczas tegorocznych wakacji w tym segmencie w Katowice Airport najczęściej wybieranymi państwami były: Turcja (ponad 343 tys. osób), Grecja (ponad 253 tys.) oraz Egipt (blisko 220 tys.). Wśród najchętniej wybieranych kierunków czarterowych znalazły się: Antalya (prawie 257 tys. podróżnych), Marsa Alam (ponad 101 tys.) i Hurghada (ponad 90 tys.).

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 7,3 mln pasażerów. Prognoza na obecny rok zakłada obsłużenie około 7,9 mln podróżnych, co byłoby najlepszym wynikiem w historii lotniska. Port w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.