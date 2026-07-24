Górnictwo

Rekordowa nagroda dla górników już 30 lipca na kontach

30 lipca na konta pracowników KGHM Polska Miedź wpłynie zaliczka na poczet dodatkowej nagrody rocznej za 2026 rok. Mają  powody do zadowolenia.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

24 lipca 2026, 08:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

KGHM to światowa marka

fot: KGHM

30 lipca na konta pracowników KGHM Polska Miedź wpłynie zaliczka na poczet dodatkowej nagrody rocznej za 2026 rok. Mają  powody do zadowolenia.

Jak donosi portal myglogow.pl nagroda będzie wcześniej niż uzgodniono i rekordowo wysoka.

Jak podkreślili związkowcy z organizacji działających w spółce, to  wyjątkowa sytuacja, bo wypłata nastąpi  wcześniej niż to wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgodnie z Układem, zaliczka za I półrocze powinna zostać wypłacona w ciągu 15 dni od publikacji raportu półrocznego spółki, która to planowana jest na 19 sierpnia.

Zarząd KGHM zdecydował jednak o przyspieszeniu wypłaty, wskazując jako powód bardzo dobre wyniki finansowe spółki - poinformowali związkowcy w mediach społecznościowych.

Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz wyjaśnił, że ta decyzja została podyktowana bardzo dobrymi wynikami spółki.

- Już w I kwartale 2026 roku nasza spółka osiągnęła rekordowe przychody i zyski. Na poprawę kondycji ma wpływ wiele czynników, ale dla mnie kluczowe jest zaangażowanie pracowników. Wysoka zaliczka oraz przyspieszenie jej wypłaty to podziękowanie za ich ciężką pracę – wyjaśnił prezes cytowany przez myglogow.pl..

W tym roku wysokość zaliczki również jest rekordowa i stanowi 15,5 proc. wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2026 roku. To oznacza, że pracownicy otrzymają dodatkowo ok. 109 proc. swojego średniego miesięcznego wynagrodzenia za I półrocze.

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