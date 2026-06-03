Punkty konsultacyjne PGG? Pracownicy chętnie z nich korzystają

W działających w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej Punktach Konsultacyjnych pracownicy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych instrumentów osłonowych oraz możliwości skorzystania z nich. To miejsca, w których można zapytać m.in. o urlopy górnicze, urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne, zasady składania wniosków, wymagane dokumenty, uprawnienia emerytalne, staż pracy oraz kwestie związane z procedurami prowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W działających w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej Punktach Konsultacyjnych pracownicy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych instrumentów osłonowych oraz możliwości skorzystania z nich. To miejsca, w których można zapytać m.in. o urlopy górnicze, urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne, zasady składania wniosków, wymagane dokumenty, uprawnienia emerytalne, staż pracy oraz kwestie związane z procedurami prowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spółka informuje, że punkty działają bezpośrednio na terenie kopalń - najczęściej w działach kadr, biurach ruchu załogi, działach spraw pracowniczych lub innych wyznaczonych pomieszczeniach. Pracownicy mogą korzystać z konsultacji osobiście, telefonicznie, a w części zakładów również za pośrednictwem Portalu Pracownika lub poczty elektronicznej.

KWK Bolesław Śmiały

Punkt konsultacyjny w KWK Bolesław Śmiały działa od poniedziałku do piątku w Dziale Kadr oraz w Biurze Ruchu Załogi. Jest czynny w godzinach od 6.00 do 14.00. W czasie wzmożonych akcji informacyjnych punkt pracuje w godzinach od 5.30 do 15.00. W punkcie udzielane są informacje dotyczące urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

- Pracownicy pytają również o kwestie związane z odpracowaniem okresów zwolnień lekarskich oraz o daty nabycia uprawnień emerytalnych. Do końca maja z KWK Bolesław Śmiały wysłano ponad 60 wniosków do ZUS w sprawie wydania zaświadczenia o nabyciu uprawnień do urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla. Punkt obsłużył dotychczas około 400 osób - informuje spółka.

KWK Murcki-Staszic

Punkt konsultacyjny w KWK Murcki-Staszic mieści się w pokoju nr 3 w budynku Dyrekcji. Pracownicy mogą kontaktować się z punktem także telefonicznie pod numerami: 32 605 56 26 oraz 32 605 56 69.

Z punktu korzystają pracownicy uprawnieni do urlopu górniczego, których na początku roku było około 800, a także osoby, które dopiero nabędą uprawnienia do skorzystania z instrumentów osłonowych. Pracownicy korzystają ze wsparcia zarówno osobiście, jak i telefonicznie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczą terminów przejścia na urlopy górnicze, dat przekazania wniosków do weryfikacji oraz informacji o rozpatrzeniu wniosków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- W punkcie można uzyskać informacje dotyczące m.in. terminu rozpoczęcia korzystania z instrumentów osłonowych, prawa do urlopu górniczego, zasad obliczania urlopu górniczego, zasad podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego, prawa do urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, wysokości jednorazowej odprawy pieniężnej oraz zasad ustalania osób uprawnionych do JOP - czytamy na stronie PGG.

Pracownicy pytają również o prawo do nagrody jubileuszowej dla osób korzystających z jednorazowej odprawy pieniężnej — w przypadku gdy w dniu rozwiązania umowy o pracę brakuje im mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do tej nagrody. Od początku roku punkt obsłużył bardzo dużą liczbę pracowników. Wielu z nich korzystało z porad kilkukrotnie.

KWK ROW

W KWK ROW funkcjonuje łącznie pięć punktów konsultacyjnych dotyczących Pakietu Dobrowolnych Odejść. Działają one na każdym ruchu kopalni oraz w siedzibie głównej oddziału KWK ROW.

Punkty znajdują się w biurach działów spraw pracowniczych. Funkcjonują w Ruchu Chwałowice, Ruchu Jankowice, Ruchu Marcel, Ruchu Rydułtowy oraz w siedzibie KWK ROW przy ul. Jastrzębskiej.

Punkty są czynne w godzinach od 6.00 do 14.30. Obsługę zapewniają pracownicy działów spraw pracowniczych. W Ruchu Chwałowice punkt obsługuje 9 osób, w Ruchu Jankowice 10 osób, w Ruchu Marcel 8 osób, w Ruchu Rydułtowy 5 osób, a w siedzibie KWK ROW przy ul. Jastrzębskiej 2 osoby.

Do tej pory z KWK ROW wysłano 570 wniosków do ZUS w sprawie wydania decyzji dotyczących uprawnień do urlopu górniczego i urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla. Kopalnia posiada około 390 zwrotnych decyzji z ZUS określających daty nabycia prawa do urlopu górniczego.

Porad udzielano zarówno w punktach konsultacyjnych, jak i za pośrednictwem Portalu Pracownika. Łącznie objęły one około 1000 pracowników dołowych oraz około 190 pracowników przeróbki mechanicznej węgla.

KWK Piast-Ziemowit

W KWK Piast-Ziemowit punkty konsultacyjne działają w Biurze Ruchu Załogi oraz w Biurze Kadr. Są czynne w godzinach od 6.00 do 14.00.

Pracownicy mogą w nich otrzymać informacje dotyczące Pakietu Dobrowolnych Odejść. Osoby zainteresowane skorzystaniem z urlopu górniczego, urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla lub jednorazowej odprawy pieniężnej mogą również złożyć stosowne wnioski.

Dotychczas z usług punktów konsultacyjnych w KWK Piast-Ziemowit skorzystało około 1000 pracowników kopalni.

KWK Ruda

W KWK Ruda funkcjonują punkty konsultacji pracowniczej na Ruchu Bielszowice i Ruchu Halemba.

Punkt Konsultacji Pracowniczej KWK Ruda Ruch Bielszowice rozpoczął działalność 5 lutego 2025 r. Znajduje się w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Ruchu Bielszowice, w pokoju nr 11. Jest czynny w godzinach od 6.00 do 15.00.

Punkt Konsultacji Pracowniczej KWK Ruda Ruch Halemba rozpoczął działalność na początku października 2025 r. Znajduje się w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Ruchu Halemba, w pokoju nr 6. Jest czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.

W punktach KWK Ruda przeprowadzono dotychczas około 4000 konsultacji pracowniczych. Z tej liczby około 3000 konsultacji odbyło się w Ruchu Bielszowice, a około 1000 w Ruchu Halemba.

Konsultacje prowadzone są bezpośrednio w punktach, telefonicznie, a także za pośrednictwem Portalu Pracownika i poczty elektronicznej.

Pracownicy najczęściej pytają o prawo do urlopu górniczego, prawo do urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, proces alokacji pracowników, absencję chorobową niezaliczaną do pracy górniczej, zasady obliczania i wysokość świadczenia w czasie urlopu górniczego, możliwość podjęcia pracy w trakcie urlopu górniczego oraz jednorazowe odprawy pieniężne.

W związku z likwidacją Ruchu Bielszowice pracownicy tego ruchu pytają również o zatrudnienie przy pracach likwidacyjnych, zatrudnienie w nowo powstałym oddziale KWK w likwidacji oraz alokacje do innych oddziałów PGG S.A.

KWK Sośnica

Na terenie KWK Sośnica funkcjonują trzy punkty konsultacyjne. Są one zlokalizowane w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych w Głównym Budynku Dyrekcji.

Punkty obsługują zarówno pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych. Są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00.

- W punktach pracownicy mogą uzyskać informacje dotyczące swojej sytuacji zawodowej oraz uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Zakres konsultacji obejmuje m.in. staż pracy, okresy zaliczane do uprawnień pracowniczych, uprawnienia emerytalne, możliwość przejścia na emeryturę, możliwość skorzystania z instrumentów osłonowych, warunki nabycia prawa do urlopu górniczego, zasady podjęcia pracy w trakcie urlopu górniczego, warunki uzyskania jednorazowej odprawy pieniężnej, wysokość tej odprawy oraz zasady i tryb składania wymaganych dokumentów i wniosków - informuje PGG.

Od początku funkcjonowania punktów w KWK Sośnica 260. pracownikom udzielono 350 porad.

KWK Mysłowice-Wesoła

Punkt konsultacyjny w KWK Mysłowice-Wesoła funkcjonuje od października 2025 r. Znajduje się w cechowni kopalni i został oznaczony odpowiednimi materiałami informacyjnymi. Dodatkowo na terenie zakładu rozmieszczono ogłoszenia informujące pracowników o możliwości uzyskania informacji dotyczących pakietu osłonowego.

Punkt działa codziennie w godzinach od 6.00 do 14.00.

Pracownicy punktu udzielają informacji zarówno podczas bezpośrednich konsultacji, jak i telefonicznie. Zakres przekazywanych informacji obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z przepisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa oraz możliwościami skorzystania z instrumentów osłonowych przewidzianych dla pracowników.

W pierwszym okresie działalności punktu, od października 2025 r. do stycznia 2026 r., udzielono ponad 240 informacji dotyczących pakietu socjalnego oraz zasad wynikających z obowiązujących przepisów.

Po rozpoczęciu procesu składania wniosków o skorzystanie z instrumentów osłonowych zainteresowanie pracowników wzrosło. Od lutego do kwietnia 2026 r. pracownicy punktu udzielili ponad 380 informacji, porad i konsultacji związanych z pakietem osłonowym.

Łącznie od początku funkcjonowania punktu udzielono ponad 620 informacji i konsultacji.

Podsumowanie

Punkty konsultacyjne działające na kopalniach PGG są miejscem, w którym pracownicy mogą uzyskać rzetelne informacje o dostępnych instrumentach osłonowych, sprawdzić swoją sytuację pracowniczą, dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z określonych rozwiązań.

Najczęściej poruszane tematy dotyczą urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowych odpraw pieniężnych, uprawnień emerytalnych, stażu pracy, okresów absencji chorobowej, możliwości podejmowania pracy w trakcie urlopu górniczego oraz zasad składania wniosków do ZUS.

Z przekazanych danych wynika, że punkty konsultacyjne odnotowały już tysiące kontaktów z pracownikami - w formie konsultacji, porad, informacji oraz obsługi wniosków. Tylko w KWK Ruda przeprowadzono około 4000 konsultacji, w KWK Piast-Ziemowit z punktów skorzystało około 1000 pracowników, a w KWK ROW porad udzielono około 1000 pracownikom dołowym i około 190 pracownikom przeróbki mechanicznej węgla. W KWK Bolesław Śmiały obsłużono około 400 osób, w KWK Sośnica 260 pracowników, a w KWK Mysłowice-Wesoła udzielono ponad 620 informacji i konsultacji.

Działalność punktów konsultacyjnych ułatwia pracownikom dostęp do informacji, wspiera ich w przygotowaniu dokumentów i pomaga w przejściu przez procedury związane z instrumentami osłonowymi.