Górnictwo

Przyszłość górnictwa i nowe technologie. Eksperci spotkają się na KOMTECH 2026

Nowoczesne technologie dla górnictwa, bezpieczeństwo pracy, elektromobilność, efektywność energetyczna oraz nowe kierunki wykorzystania potencjału przemysłowego i naukowego sektora wydobywczego – to główne zagadnienia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2026, która odbędzie się w dniach 4–6 listopada w Szczyrku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

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RED

28 października 2026, 10:28
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: materiały prasowe

Przyszłość górnictwa i nowe technologie

fot: materiały prasowe

Nowoczesne technologie dla górnictwa, bezpieczeństwo pracy, elektromobilność, efektywność energetyczna oraz nowe kierunki wykorzystania potencjału przemysłowego i naukowego sektora wydobywczego – to główne zagadnienia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2026, która odbędzie się w dniach 4–6 listopada w Szczyrku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Tegoroczna edycja konferencji, odbywająca się pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania dla górnictwa w dobie transformacji energetycznej”, będzie okazją do spotkania przedstawicieli nauki, przemysłu, administracji oraz instytucji zaangażowanych w rozwój nowoczesnych technologii. W centrum uwagi znajdą się zarówno rozwiązania wspierające bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania zakładów górniczych, jak i innowacje odpowiadające na wyzwania związane z transformacją energetyczną i przemysłową.

Ważnym punktem programu będzie panel dyskusyjny zatytułowany „Czy węgiel naprawdę jest taki zły?”, poświęcony roli surowców energetycznych w zmieniającej się gospodarce oraz wyzwaniom stojącym przed sektorem górniczym. Dyskusję poprowadzi Anna Zych, a wśród jej uczestników znajdą się przedstawiciele kadry zarządzającej spółek górniczych i instytucji wspierających rozwój przemysłu.

W programie przewidziano również sesję specjalną poświęconą technologiom wodorowym i możliwościom ich wykorzystania w energetyce oraz przemyśle. Nie zabraknie prezentacji wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz doświadczeń związanych z realizacją projektów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i konkurencyjności przemysłu.

KOMTECH 2026 będzie zatem nie tylko forum prezentacji nowych technologii, lecz także miejscem dyskusji o kierunkach rozwoju górnictwa, wykorzystaniu dotychczasowego potencjału naukowo-technicznego oraz możliwościach jego zastosowania w nowych obszarach gospodarki.

Link do rejestracji: https://shorturl.at/Snxgi 

Więcej na https://komtech.komag.eu/

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