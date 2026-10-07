Pod Ministerstwem Energii w Katowicach w poniedziałek odbył się protest związkowców. Sprzeciwiali się oni planowanemu wygaszaniu kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica oraz importowi węgla z zagranicy. Do ich postulatów na antenie „Onet Rano” odniósł się minister energii Miłosz Motyka

Pod Ministerstwem Energii w Katowicach w poniedziałek odbył się protest związkowców. Sprzeciwiali się oni planowanemu wygaszaniu kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica oraz importowi węgla z zagranicy. Do ich postulatów na antenie „Onet Rano” odniósł się minister energii Miłosz Motyka

Przypomnijmy, ponad tysiąc osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez WZZ „Sierpień 80”.

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Głównymi żądaniami protestujących były wstrzymanie likwidacji kopalń KWK „Bolesław Śmiały” (planowane zakończenie wydobycia w 2028 r.) oraz KWK „Sośnica” (planowane na 2029 r.), a także zatrzymanie importu zagranicznego węgla i modernizacja bloków węglowych. Związkowcy krytykowali tempo wdrażania Zielonego Ładu, ostrzegając przed wzrostem cen energii i kosztów życia.

Ministerstwo odpiera zarzuty: To realizacja umowy społecznej

O odpowiedź na postulaty protestujących górników w programie „Onet Rano” został zapytany Miłosz Motyka. Minister energii przypomniał, skąd wynikają decyzje dotyczące losu wskazanych zakładów wydobywczych: