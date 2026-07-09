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Prezes Kolei Śląskich: Liczymy, że pierwsi górnicy będą u nas pracować w tym roku

Pierwsi pracownicy Polskiej Grupy Górniczej są już szkoleni przez Koleje Śląskie - powiedział w rozmowie z netTG.pl Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

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Robert Passia

9 lipca 2026, 15:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Pierwsi pracownicy PGG znajdą pracę w Kolejach Śląskich.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Pierwsi pracownicy Polskiej Grupy Górniczej są już szkoleni przez Koleje Śląskie - powiedział w rozmowie z netTG.pl Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

Polska Grupa Górnicza w ubiegłym roku podpisała z Kolejami Śląskimi umowę dotyczącą przekwalifikowania pracowników górniczej spółki. Po przejściu szkoleń będą mogli oni znaleźć pracę u śląskiego samorządowego przewoźnika. 

Portal netTG.pl zapytał prezesa Kolei Śląskich Krzysztofa Klimosza, czy są już pierwsze efekty tej współpracy.

- Ta umowa, którą podpisaliśmy z Polską Grupą Górniczą zaczyna działać. Miejmy nadzieję, że w tym roku pierwsze osoby będą pracowały na kolei. W procesie rekrutacji już jest kilkanaście osób. Z kilkoma już prowadzimy w tej chwili zaawansowane szkolenia – powiedział Krzysztof Klimosz.

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Nasz rozmówca dodał, że przekwalifikowanie osoby pracującej w branży górniczej w pracownika kolei wcale nie musi być skomplikowanym procesem.

Część osób pracujących w górnictwie ma bardzo podobne kompetencje do tych, których potrzebujemy u nas w spółce. Chociażby mechanicy, którzy zajmują się taborem. To jest kwestia przeszkolenia na odpowiedni tabor pasażerski, bo najczęściej to były pociągi przemysłowe. Część osób może pracować u nas także jako konduktorzy, a w przyszłości kierownicy pociągu. Być może też kilka osób chciałoby aplikować na maszynistę. To wymaga jednak dwustopniowego cyklu szkolenia. Najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty, a później przejść różne szkolenia. Trzeba zdać egzamin organizowany przez Urząd Transportu Kolejowy - dodał prezes Kolei Śląskich. 

Projekt dotyczący przekwalifikowania pracowników Polskiej Grupy Górniczej realizowany jest wspólnie przez PGG, Koleje Śląskie oraz spółkę Synercom Usługi Wspólne. W czerwcu zorganizowane zostało spotkanie dla pracowników PGG zainteresowanych pracą w branży kolejowej. Koleje Śląskie zapowiadają organizację kolejnych.  

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