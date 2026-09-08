Prezes górniczej spółki z branżowym wyróżnieniem
Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń otrzymał tytuł Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. Wyróżnienie przyznał Komitet Organizacyjny Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, któremu przewodniczy prof. Zbigniew Kasztelewicz.
fot: SRK/M. Dorosiński
Jarosław Wieszołek, prezes SRK otrzymał wyróżnienie
fot: SRK/M. Dorosiński
Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń otrzymał tytuł Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. Wyróżnienie przyznał Komitet Organizacyjny Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, któremu przewodniczy prof. Zbigniew Kasztelewicz.
Podczas XIII edycji SGO prezesowi SRK Jarosławowi Wieszołkowi nadano tytuł Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. Jak podkreślają organizatorzy, to nie tylko wyraz uznania, ale także potwierdzenie roli SRK w branżowej wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.
Podczas uroczystej gali inauguracyjnej prezes SRK został poproszony o wręczenie okolicznościowych statuetek, między innymi profesorowi Krzysztofowi Galosowi - wiceministrowi klimatu i środowiska, Głównemu Geologowi Kraju. W wydarzeniu uczestniczył również m.in. prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr Piotr Litwa - informuje SRK.
SGO gromadzi przedstawicieli świata nauki, biznesu i instytucji branżowych. Za organizację wydarzenia odpowiada m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, w tym Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. To właśnie z tym środowiskiem współpracuje prezes SRK Jarosław Wieszołek, który jest członkiem Rady Konsultacyjnej Kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych realizowanego na WILiG. W Radzie zasiadają również przedstawiciele administracji i branży, w tym Ilona Malik, dyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Energii.