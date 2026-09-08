Prezes górniczej spółki z branżowym wyróżnieniem

Podczas XIII edycji SGO prezesowi SRK Jarosławowi Wieszołkowi nadano tytuł Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. Jak podkreślają organizatorzy, to nie tylko wyraz uznania, ale także potwierdzenie roli SRK w branżowej wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

Podczas uroczystej gali inauguracyjnej prezes SRK został poproszony o wręczenie okolicznościowych statuetek, między innymi profesorowi Krzysztofowi Galosowi - wiceministrowi klimatu i środowiska, Głównemu Geologowi Kraju. W wydarzeniu uczestniczył również m.in. prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr Piotr Litwa - informuje SRK.

SGO gromadzi przedstawicieli świata nauki, biznesu i instytucji branżowych. Za organizację wydarzenia odpowiada m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, w tym Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. To właśnie z tym środowiskiem współpracuje prezes SRK Jarosław Wieszołek, który jest członkiem Rady Konsultacyjnej Kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych realizowanego na WILiG. W Radzie zasiadają również przedstawiciele administracji i branży, w tym Ilona Malik, dyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Energii.