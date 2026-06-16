Na Dolnym Śląsku będziemy mieć fabrykę półprzewodników we współpracy z Foxconnem, z którym ElectroMobility Poland współpracuje w sprawie budowy fabryki w Jaworznie - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Poinformował, że EMP docelowo ma produkować 400 tys. aut rocznie.

Na Dolnym Śląsku będziemy mieć fabrykę półprzewodników we współpracy z Foxconnem, z którym ElectroMobility Poland współpracuje w sprawie budowy fabryki w Jaworznie - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Poinformował, że EMP docelowo ma produkować 400 tys. aut rocznie.

Wymieniając ostatnie duże inwestycje na terenie Polski szef rządu powiedział, że “wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po wakacjach, jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconn, z partnerami z Tajwanu“.

- Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - zasygnalizował Tusk.

Premier przed wtorkowym posiedzeniem rządu doprecyzował, że Polska będzie miała wyłączność na sprzedaż tych aut w Europie, a docelowo rocznie ma być produkowanych 400 tys. takich samochodów. Dodał, że pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej w 2029 roku.

- Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki - podsumował premier.

Na początku maja br. tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa ze spółką EMP. Z kolei 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę inwestycyjną EMP ws. finansowania projektu Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Finansowanie w wysokości 4,5 mld zł będzie pochodziło ze środków dłużnych KPO.

Rozpoczęcie budowy zaplanowane na 2027 rok

10 czerwca br. prezes EMP Poland Cyprian Gronkiewicz przekazał w Sejmie, że rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie w przedsięwzięciu Hubu Produkcyjno-Rozwojowego ElectroMobility Poland jest planowane na wiosnę 2027 r., przy założeniu podpisania umowy joint venture (JV) z tajwańskim partnerem jesienią br.

Szef EMP mówił, że spółka Foxconna, Foxtron ma już opracowaną platformę i samochody, a wspólne JV, z większością udziałów po stronie polskiej, ma obejmować też kolejne generacje tych platform, rozwijanych przy coraz większym udziale prac rozwojowych w obrębie hubu EMP w Polsce. Druga generacja platformy ma mieć polski udział projektowy na poziomie 70 proc.

Gronkiewicz akcentował, że obecny projekt od poprzedniego odróżnia m.in. bezpośrednie zaangażowanie partnera technologicznego nie tylko przez licencje, technologie, transfer know-how, ale też “znaczący wkład kapitałowy“. Inwestycja ma być współfinansowana przez Foxconn, co zdaniem szefa EMP pokazuje, że inwestor z Tajwanu wierzy w przedsięwzięcie.