Porozumienie w Elektrowni Rybnik. Będzie pakiet osłonowy dla załogi

Pracownicy Elektrowni Rybnik mają otrzymać wsparcie w procesie transformacji. Zakłada to porozumienie podpisane przez tamtejsze związki zawodowe z władzami spółki PGE GiEK.

Pracownicy Elektrowni Rybnik mają otrzymać wsparcie w procesie transformacji. Zakłada to porozumienie podpisane przez tamtejsze związki zawodowe z władzami spółki PGE GiEK.

Jak podaje spółka, porozumienie oparte jest na rozwiązaniach, jakie uzgodniono wcześniej ze stroną społeczną Elektrowni Dolna Odra. Dokument ma zarówno spełniać oczekiwania pracowników rybnickiego zakładu, jak i wpisywać się w proces transformacji energetycznej, który prowadzi Grupa PGE.

– Naszym obowiązkiem jest nie tylko odpowiedzialne przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej, ale przede wszystkim troska o ludzi, którzy przez lata swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem budowali bezpieczeństwo energetyczne Polski - mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

Porozumienie poprzedziły negocjacje, w trakcie których udało się wypracować jego zapisy.

- Naszym nadrzędnym celem była pełna ochrona prawna i socjalna załogi Elektrowni Rybnik w związku z procesem wyłączania bloków węglowych. Uzgodniony pakiet osłonowy daje pracownikom szeroki wachlarz możliwości wyboru – mówi Ireneusz Oleksik, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PGE GiEK Elektrownia Rybnik i Energia Ciepła.

Co wynegocjowano?

Obu stronom udało się wypracować zapisy porozumienia:

Pr oces wygaszania bloków wytwórczych w Elektrowni Rybnik będzie przebiegał stopniowo.

oces wygaszania bloków wytwórczych w Elektrowni Rybnik będzie przebiegał stopniowo. Pracodawca zapewnia płynne przejście przez zmiany i stabilność operacyjną zakładu.

Osoby chcące dalej pracować zyskają pierwszeństwo przy rekrutacji w innych spółkach Grupy PGE (wcześniejszy dostęp do informacji o wakatach).

Pracownicy planujący rozstanie z Grupą PGE mogą wybrać jednorazową odprawę pieniężną lub Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Łączne świadczenia mogą sięgnąć nawet 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby, którym do emerytury zostało maksymalnie 4 lata, będą mogły skorzystać z urlopu energetycznego z zachowaniem 80% wynagrodzenia, zgodnie z ustawą o osłonach socjalnych.

Całkowite wygaszenie starych bloków węglowych Elektrowni Rybnik zaplanowano na 2028 rok. W ich miejsce powstaną nowe jednostki. Na I połowę przyszłego roku zapowiadane jest uruchomienie budowanego przez PGE bloku gazowo-parowego. Z kolei rozpoczęcie pracy bloku szczytowego o mocy ok. 600 MW w technologii OCGT planowane jest na 2030 rok.