Ponownie uruchomią kopalnię. Koszt - 1,5 mld dolarów

Gigant górniczy, spółka BHP - rozpoczęła proces ponownego otwarcia kopalni miedzi Cerro Colorado w Chile. Koszt to 1,5 miliarda dolarów. Eksploatacja będzie możliwa przez 20 lat.

Gigant górniczy, spółka BHP - rozpoczęła proces ponownego otwarcia kopalni miedzi Cerro Colorado w Chile. Koszt to 1,5 miliarda dolarów. Eksploatacja będzie możliwa przez 20 lat.

Australijska firma górnicza poinformowała o złożeniu wniosku o nowe pozwolenie środowiskowe dla kopalni Cerro Colorado. Jak donosi portal mining.com, kopalnia, położona na pustyni Atakama, jest częścią oddziału Pampa Norte firmy BHP w północnym Chile, do którego należy również kopalnia Spence.

Kopalnię zamknęła woda

Zakład został zamknięty z końcem 2023 r. po tym, jak w wyniku protestów lokalnych społeczności odmówiono mu wydania pozwolenia na korzystanie z wody.

- Aby wznowić działalność, BHP zapowiedziało, że zbada możliwości zastosowania technologii ługowania i odsalania wody. We wniosku firma przedstawiła plany wykorzystania oczyszczonych ścieków transportowanych rurociągiem o długości ponad 100 km z gminy Alto Hospicio do kopalni. Według firmy, inicjatywa ta umożliwiłaby kopalni funkcjonowanie przez 20 lat. Jej całkowity koszt szacuje się na 1,5 miliarda dolarów - pisze mining.com.

Kopalnia stanowi niewielką część chilijskiego portfela BHP w porównaniu z gigantyczną kopalnią Escondida i pobliskim projektem rozwojowym Spence.