Ponad 100 tys. zmian na wielostrefowe grupy taryfowe w TAURONIE

W tym roku już ponad 100 tys. gospodarstw domowych przeszło w TAURONIE z jednostrefowej na wielostrefową grupę taryfową, wybierając przykładowo grupę G12w lub G13. To blisko dwa razy więcej niż w analogicznym okresie poprzednich lat. Dla gospodarstw domowych oznacza to możliwość obniżenia rachunków za prąd nawet o 20 procent rocznie.

Przeciętne gospodarstwo domowe może zaoszczędzić około 500 złotych rocznie.

Nawet o 20 procent mogą obniżyć rachunki dzięki dopasowaniu grupy taryfowej.

– Widzimy rosnące zainteresowanie gospodarstw domowych bardziej elastycznym podejściem do zużycia energii. W tym roku już 100 tysięcy gospodarstw domowych w TAURONIE przeszło na wielostrefowe grupy taryfowe. To rekordowy wynik i efekt konsekwentnie prowadzonych działań informacyjnych. Zachęcamy klientów do przenoszenia części zużycia na godziny i dni, w których energia jest tańsza, dzięki czemu mogą wykorzystać możliwości oferowane przez wielostrefowe grupy taryfowe. Promujemy tym samym korzystanie z energii w okresach jej większej dostępności ze źródeł odnawialnych – mówi Mariusz Purat, Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż.

Jak podkreślają eksperci TAURONA, gdy w domu jest zainstalowana pompa ciepła, kocioł elektryczny, czy też ogrzewanie akumulacyjne, wybór grupy taryfowej wielostrefowej to właściwie konieczność. Podobnie jest w sytuacji, kiedy domownicy ogrzewają wodę przy pomocy bojlera lub ładują auto elektryczne.

Tymczasem, jak szacuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ponad 60 proc. właścicieli pomp ciepła w Polsce nadal korzysta ze standardowej, jednostrefowej grupy taryfowej G11. Eksperci TAURONA wskazują, że wybór wielostrefowej grupy taryfowej, np. G12w lub G13 i odpowiednie dopasowanie godzin zużycia energii mogą pozwolić gospodarstwom domowym z pompami ciepła obniżyć roczne wydatki na energię nawet o blisko 20 proc.

Wiele grup taryfowych do wyboru

Zarówno jednostrefowa grupa taryfowa G11, jak i wielostrefowe grupy taryfowe – takie G13 – należą do tzw. taryfy urzędowej. Oznacza to, że ceny energii elektrycznej w tych grupach taryfowych są zatwierdzane i regulowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki wielu strefom cenowym w grupach taryfowych można dopasować czas pracy energochłonnych urządzeń elektrycznych o wysokim poborze mocy – takich jak pralki, zmywarki, pompy ciepła czy stacje ładowania samochodów – do harmonogramu godzin, w których energia elektryczna kosztuje najmniej.

Przykładowo w grupie taryfowej G12w, niższa cena prądu obowiązuje w nocy, w weekendy i w wybranych godzinach w ciągu dnia. Taniej jest przez 10 godzin w dni robocze oraz przez całe weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

Najszerszym z wariantów jest grupa taryfowa G13, gdzie klienci zyskują trzy strefy czasowe i różne ceny energii w zależności od pory doby i pory roku, a także odczuwalnie korzystniejsze stawki w nocy i bezpośrednio poza godzinami intensywnego zużycia. W tej grupie taryfowej taniej jest zatem w zmiennych oknach nocnych i popołudniowych oraz przez całe weekendy i święta.

W przypadku najliczniejszej grupy gospodarstw domowych, zużywających do 2 megawatogodzin energii rocznie, przejście gospodarstwa domowego z jednostrefowej G11 na wielostrefową grupę taryfową G13 może, przy niewielkiej zmianie codziennych nawyków, przynieść oszczędności sięgające blisko 500 zł rocznie.

Doradca online

Aby ułatwić gospodarstwom domowym dobór odpowiedniej grupy taryfowej TAURON zachęca do skorzystania z internetowego doradcy energetycznego. To proste w obsłudze narzędzie pomaga dobrać najkorzystniejszą grupę taryfową dla domu.

Wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań dotyczących sposobu korzystania z energii, aby otrzymać rekomendację dopasowaną do indywidualnego profilu zużycia.

Jak podkreśla TAURON sama zmiana grupy taryfowej jest prosta. Najszybciej można to zrobić w serwisie lub w aplikacji Mój TAURON.