Ponad 1,35 mln zł z WFOŚiGW w Katowicach na wodociągi w Cieszynie. Straty wody spadną z 35 do 5 proc.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Cieszynie. Wsparcie w wysokości ponad 1,35 mln zł trafi do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej na inwestycję w rejonie ulic Frysztackiej, Majowej oraz części ulicy Mokrej.
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Podpisanie umowy między WFOŚiGW w Katowicach a Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Cieszynie. Wsparcie w wysokości ponad 1,35 mln zł trafi do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej na inwestycję w rejonie ulic Frysztackiej, Majowej oraz części ulicy Mokrej.
Umowę podpisali Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, oraz Beata Halama, prezes zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego”.
Prawie 3,8 km nowej i przebudowanej sieci
W ramach przedsięwzięcia powstanie lub zostanie przebudowanych 3776 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zaplanowano również 47 przyłączy i przepięć wodociągowych.
Efektem modernizacji ma być poprawa warunków zaopatrzenia w wodę dla 280 mieszkańców. Inwestycja zwiększy niezawodność systemu i ograniczy ryzyko awarii w tym rejonie Cieszyna.
Straty wody spadną z 35 proc. do 5 proc.
Najważniejszym efektem inwestycji będzie ograniczenie strat wody. Obecnie sięgają one 35,17 proc., a po zakończeniu prac mają spaść do 5 proc.
Oznacza to, że znacznie większa część wody wprowadzanej do sieci trafi bezpośrednio do odbiorców. Dla gospodarki wodnej ma to podwójne znaczenie: zmniejsza zużycie zasobów i poprawia efektywność działania infrastruktury.
Skąd pochodzą pieniądze?
Łączne wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie 1 351 104 zł. Składa się na nie:
- 270 220,80 zł dotacji,
- 1 080 883,20 zł preferencyjnej pożyczki.
Prace mają zostać zakończone w marcu 2027 roku.
Kolejne wsparcie dla cieszyńskich wodociągów
To nie pierwsza współpraca Funduszu z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej. Wcześniej WFOŚiGW wspierał m.in. projekt poprawiający bezpieczeństwo dostaw wody do zbiornika Skoczów Kaplicówka, obejmujący montaż turbiny wodnej o mocy do 9 kW.
Fundusz wskazuje, że program „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego” ma zwiększać niezawodność systemów wodociągowych, ograniczać straty wody i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
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