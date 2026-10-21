Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Cieszynie. Wsparcie w wysokości ponad 1,35 mln zł trafi do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej na inwestycję w rejonie ulic Frysztackiej, Majowej oraz części ulicy Mokrej.

Podpisanie umowy między WFOŚiGW w Katowicach a Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Cieszynie. Wsparcie w wysokości ponad 1,35 mln zł trafi do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej na inwestycję w rejonie ulic Frysztackiej, Majowej oraz części ulicy Mokrej.

Umowę podpisali Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, oraz Beata Halama, prezes zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego”.

Prawie 3,8 km nowej i przebudowanej sieci

W ramach przedsięwzięcia powstanie lub zostanie przebudowanych 3776 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zaplanowano również 47 przyłączy i przepięć wodociągowych.

Efektem modernizacji ma być poprawa warunków zaopatrzenia w wodę dla 280 mieszkańców. Inwestycja zwiększy niezawodność systemu i ograniczy ryzyko awarii w tym rejonie Cieszyna.

Straty wody spadną z 35 proc. do 5 proc.

Najważniejszym efektem inwestycji będzie ograniczenie strat wody. Obecnie sięgają one 35,17 proc., a po zakończeniu prac mają spaść do 5 proc.

Oznacza to, że znacznie większa część wody wprowadzanej do sieci trafi bezpośrednio do odbiorców. Dla gospodarki wodnej ma to podwójne znaczenie: zmniejsza zużycie zasobów i poprawia efektywność działania infrastruktury.