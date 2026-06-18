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Polska i Niemcy udostępnią 60 tys. Biletów Przyjaźni dla młodych podróżnych

Resort infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec uruchamiają kolejowy Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni, z którego będzie mogło skorzystać 60 tys. młodych osób w wieku od 18 do 27 lat. Każdy z krajów udostępni po 30 tys. biletów - poinformowało w środę polskie ministerstwo.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

18 czerwca 2026, 19:00

fot: Krystian Krawczyk

Berliński dworzec kolejowy

fot: Krystian Krawczyk

Resort infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec uruchamiają kolejowy Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni, z którego będzie mogło skorzystać 60 tys. młodych osób w wieku od 18 do 27 lat. Każdy z krajów udostępni po 30 tys. biletów - poinformowało w środę polskie ministerstwo.

Jak przekazało Ministerstwo Infrastruktury, program został przygotowany z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i ma służyć wzmacnianiu kontaktów między młodymi mieszkańcami obu państw. Specjalne bilety typu interrail umożliwią podróżowanie koleją po kraju sąsiada, a także bezpłatny przejazd w obie strony po kraju macierzystym w ciągu siedmiu dni.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, inicjatywa jest realizowana również w roku jubileuszu 100-lecia Polskich Kolei Państwowych. Dodał, że program daje młodym ludziom możliwość poznania kraju sąsiada, podróżowania koleją oraz nawiązywania nowych kontaktów.

Z kolei cytowany federalny minister transportu Niemiec Patrick Schnieder wskazał, że projekt ma podkreślać znaczenie współpracy europejskiej i umożliwić młodym ludziom poznawanie obu krajów. Zaznaczył również, że inicjatywa wpisuje się w cele związane z ochroną klimatu poprzez promowanie podróży koleją.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa, zasad zgłoszeń oraz dystrybucji biletów zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej PKP Intercity. 

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