Niespotykane pustynne widoki i nowoczesna infrastruktura - to atuty trasy rowerowej Velo Pustynia, wiodącej wokół Pustyni Błędowskiej na styku Małopolski i Śląska. Według władz gminy Klucze atrakcja stała się wizytówką gminy i w wakacje przyciąga tysiące turystów.

Niespotykane pustynne widoki i nowoczesna infrastruktura - to atuty trasy rowerowej Velo Pustynia, wiodącej wokół Pustyni Błędowskiej na styku Małopolski i Śląska. Według władz gminy Klucze atrakcja stała się wizytówką gminy i w wakacje przyciąga tysiące turystów.

Jak wyjaśnił wójt gminy Klucze Norbert Bień, udostępniona w całości zeszłym roku Velo Pustynia to nowoczesna, w pełni ukończona trasa pieszo-rowerowa otaczająca Pustynię Błędowską - największy obszar pustynny w Europie Środkowej. Szlak zaprojektowano z myślą o wygodnym i bezpiecznym zwiedzaniu tej wyjątkowej przestrzeni na styku Małopolski i Śląska, a jednocześnie o połączeniu najważniejszych punktów widokowych w jedną, atrakcyjną pętlę.

Trasa tworzy zamkniętą pętlę o długości blisko 20 km

Łączy trzy najważniejsze punkty widokowe: to Róża Wiatrów z nowoczesną infrastrukturą wypoczynkową i rozbudowywanym parkingiem, Czubatka w Kluczach z panoramicznym widokiem na pustynię oraz Dąbrówka w Chechle - punkt z widokiem na część, gdzie wojsko ćwiczy skoki spadochronowe.

Brzegiem pustyni trasa ma nawierzchnię betonową o łącznej długości 8 km, natomiast odcinek o charakterze naturalnym, prowadzący przez lasy sosnowe, mierzy około 11 km. Całość uzupełnia najbardziej spektakularny fragment - 400-metrowy odcinek ścieżki na palach nad bagnistą Doliną Białej Przemszy, wznoszący się miejscami nawet do 4 metrów.

- Trasa Velo Pustynia stała się prawdziwą atrakcją i wizytówką, która przyciąga turystów do gminy Klucze - ocenił w poniedziałek wójt Bień. Według podanych przez niego statystyk w letnie weekendy przy dobrej pogodzie trasę odwiedza nawet 3 tys. rowerzystów i spacerowiczów dziennie, co daje ok. 6 tysięcy osób w ciągu weekendu.

Wójt zaznaczył, że o ile pętla wokół Pustyni Błędowskiej jest już ukończona, to władze gminy planują kolejne inwestycje, które mają uatrakcyjnić zwiedzanie tego obszaru. Głównym założeniem - zapowiedział Wójt - jest to, aby wszystkie atrakcje były bezpłatne, poza nowoczesnymi parkingami i zapleczem sanitarnym.

Wieża przy kopalni

Najważniejszym planowanym przedsięwzięciem jest budowa ok. 50-metrowej wieży widokowej przy trasie na bazie nieczynnego szybu kopalni ZGH Bolesław. Koszt projektu to ok. 18 mln zł; gmina szuka finansowania tego przedsięwzięcia. W planach jest także przedłużenie łączącej się z Velo Pustynia trasy Velo Przemsza do malowniczej jurajskiej Doliny Wodącej w gminie Wolbrom.

Turyści wybierający się w wakacyjny weekend na Pustynię Błędowską muszą uzbroić się w cierpliwość, bo znalezienie miejsca parkingowego wymaga czasu. Bezpłatnie parkować można po jednej stronie drogi powiatowej wiodącej do Róży Wiatrów, płatny natomiast jest nowoczesny samoobsługowy parking przy samym wejściu na pustynię (5 zł za godzinę). Obok urządzono miasteczko gastronomiczne złożone z food-trucków, a w upalne dni można ochłodzić się dzięki kurtynom wodnym rozstawianym przez strażaków z miejscowego OSP.

Turyści, z którymi rozmawiał dziennikarz zwracali uwagę, że pomimo tłoku na dojeździe na samej pętli rowerowej każdy ma swobodę. Dominują goście z Małopolski i Śląska, ale Velo Pustynię odwiedzają też goście z całego kraju. Dla części to kilkugodzinna wycieczka, inni spędzają na trasie cały dzień, korzystając ze specjalnych miejsc do wypoczynku albo zatrzymując się na mini-pikniki w sosnowych zagajnikach. Większość deklaruje, że chętnie tu jeszcze wróci i poleci atrakcję swoim znajomym.

Pustynia Błędowska, leżąca na pograniczu Śląska i Małopolski, jest największym w Polsce obszarem piasków lotnych. Jej powierzchnia liczy ok. 33 km kw. i znajduje się w unijnym obszarze ochronnym Natura 2000. Jest też częścią Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Powstała kilka wieków temu w wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców. Prowadzono wycinkę lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, w wyniku czego poziom wód gruntowych na tym terenie opadł do tego stopnia, że uniemożliwił rozwój roślin. Po stronie woj. śląskiego znajduje się obszar Pustyni Błędowskiej zalesiony w latach 50.-60. ub. wieku. Po stronie Małopolski leży część wylesiona pustyni z punktami widokowymi, z których można podziwiać największy w Polsce i Europie Środkowej obszar wydm śródlądowych.