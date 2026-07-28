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Szlakiem górniczych rzeźb i pomników. Niezwykła wycieczka po Śląsku i Zagłębiu

Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pomniki górników są ważną częścią krajobrazu i lokalnej tożsamości. Upamiętniają zarówno codzienny trud pracy pod ziemią, jak i ofiary katastrof oraz wydarzeń związanych z historią przemysłu wydobywczego. Wyższy Urząd Górniczy zaproponował więc wycieczkę szlakiem górniczych rzeźb i pomników.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

28 lipca 2026, 13:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

Rzeźba Górnicy w Parku Śląskim

Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pomniki górników są ważną częścią krajobrazu i lokalnej tożsamości. Upamiętniają zarówno codzienny trud pracy pod ziemią, jak i ofiary katastrof oraz wydarzeń związanych z historią przemysłu wydobywczego. Wyższy Urząd Górniczy zaproponował więc wycieczkę szlakiem górniczych rzeźb i pomników.

Park, plac, skwer, rynek, osiedle czy okolice kopalni – w miastach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na pomnik czy rzeźbę przedstawiającą górnika lub górników można się natknąć w różnych miejscach.

- Górnik od wieków symbolizuje ciężką pracę, siłę i tradycyjne wartości. Nic dziwnego, że jego postać stała się inspiracją dla wielu rzeźbiarzy – podkreślają w Wyższym Urzędzie Górniczym.

WUG zaproponował więc wycieczkę szlakiem rzeźb i pomników przedstawiających górników. Wskazał kilka wyjątkowych, które można znaleźć podczas letnich spacerów.

Górnik z Parku Śląskiego w Chorzowie

 

Rzeźba górników przy stacji kolejki „Elka” w Parku Śląskim w Chorzowie

 

„Śniadanie na trawie” w Katowickim Parku Leśnym

 

Pomnik Trudu Górniczego na osiedlu Paderewskiego w Katowicach

 

Pomnik górnika na placu św. Anny w Tychach

 

Górnik z brązu w sąsiedztwie dawnej cechowni KWK „Rozbark” w Bytomiu

 

Górnik z metalu na Rynku w Radzionkowie

 

Górnik z topoli w pobliżu kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych

 

Pomnik na osiedlu Piaski w Czeladzi, upamiętniający górników, którzy zginęli podczas demonstracji robotniczej 3 kwietnia 1924 r.,

 

Tańczący górnik w Parku Czempiela w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce

 

Wirujący górnik przy domu kultury w Rybniku-Chwałowicach

 

Górnik-Olimpijczyk na skwerze im. Żwirki i Wigury w Rudzie Śląskiej


 

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