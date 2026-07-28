Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pomniki górników są ważną częścią krajobrazu i lokalnej tożsamości. Upamiętniają zarówno codzienny trud pracy pod ziemią, jak i ofiary katastrof oraz wydarzeń związanych z historią przemysłu wydobywczego. Wyższy Urząd Górniczy zaproponował więc wycieczkę szlakiem górniczych rzeźb i pomników.

Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pomniki górników są ważną częścią krajobrazu i lokalnej tożsamości. Upamiętniają zarówno codzienny trud pracy pod ziemią, jak i ofiary katastrof oraz wydarzeń związanych z historią przemysłu wydobywczego. Wyższy Urząd Górniczy zaproponował więc wycieczkę szlakiem górniczych rzeźb i pomników.

Park, plac, skwer, rynek, osiedle czy okolice kopalni – w miastach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na pomnik czy rzeźbę przedstawiającą górnika lub górników można się natknąć w różnych miejscach.

- Górnik od wieków symbolizuje ciężką pracę, siłę i tradycyjne wartości. Nic dziwnego, że jego postać stała się inspiracją dla wielu rzeźbiarzy – podkreślają w Wyższym Urzędzie Górniczym.

WUG zaproponował więc wycieczkę szlakiem rzeźb i pomników przedstawiających górników. Wskazał kilka wyjątkowych, które można znaleźć podczas letnich spacerów.

Górnik z Parku Śląskiego w Chorzowie

Rzeźba górników przy stacji kolejki „Elka” w Parku Śląskim w Chorzowie

„Śniadanie na trawie” w Katowickim Parku Leśnym

Pomnik Trudu Górniczego na osiedlu Paderewskiego w Katowicach

Pomnik górnika na placu św. Anny w Tychach

Górnik z brązu w sąsiedztwie dawnej cechowni KWK „Rozbark” w Bytomiu

Górnik z metalu na Rynku w Radzionkowie

Górnik z topoli w pobliżu kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych

Pomnik na osiedlu Piaski w Czeladzi, upamiętniający górników, którzy zginęli podczas demonstracji robotniczej 3 kwietnia 1924 r.,

Tańczący górnik w Parku Czempiela w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce

Wirujący górnik przy domu kultury w Rybniku-Chwałowicach

Górnik-Olimpijczyk na skwerze im. Żwirki i Wigury w Rudzie Śląskiej



