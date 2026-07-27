Muzeum Saturn w Czeladzi zaprasza do obejrzenia niezwykłej rozmowy z Tadeuszem Odrobińskim, przedostatnim dyrektorem kopalni Saturn w Czeladzi, człowiekiem, którego życie rodzinne i zawodowe od początku pozostawało związane z czeladzkim górnictwem.

Muzeum Saturn znajduje się w budynkach po byłej kopalni

Muzeum Saturn w Czeladzi zaprasza do obejrzenia niezwykłej rozmowy z Tadeuszem Odrobińskim, przedostatnim dyrektorem kopalni Saturn w Czeladzi, człowiekiem, którego życie rodzinne i zawodowe od początku pozostawało związane z czeladzkim górnictwem.

W wywiadzie Tadeusz Odrobiński opowiada o swoich „saturnowskich” korzeniach, studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej, kolejnych szczeblach kariery zawodowej oraz latach kierowania kopalnią. Wspomina również ambitne plany jej rozbudowy, trudny okres przemian gospodarczych i bolesny moment, gdy stało się jasne, że zakład zmierza ku likwidacji.

To jednak nie tylko opowieść o wydobyciu węgla. Kopalnia była jednym z najważniejszych organizatorów życia miasta: wspierała szkoły, przedszkola, sport, kulturę oraz rozwój miejskiej infrastruktury. Z inicjatywy związanych z nią ludzi odbywały się wydarzenia artystyczne, spotkania barbórkowe, karczmy piwne i przedsięwzięcia integrujące kolejne pokolenia mieszkańców.

Dziś Tadeusz Odrobiński z dumą obserwuje, jak dawne obiekty przemysłowe odzyskują życie, a pamięć o górniczej Czeladzi jest chroniona i przekazywana młodszym pokoleniom.

- Posłuchajcie świadka historii, dla którego „Saturn” nigdy nie był wyłącznie miejscem pracy – był domem, wspólnotą i najważniejszym punktem osobistej tożsamości – zachęca Muzeum Saturn.

Wywiad został zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie Cyfrowego Archiwum Górnictwa w Zagłębiu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu KPO dla kultury.

Można go obejrzeć TUTAJ