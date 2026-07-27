„Nie mówię, że jestem z Czeladzi. Mówię: jestem z Saturna”. Posłuchajcie tej historii
Muzeum Saturn w Czeladzi zaprasza do obejrzenia niezwykłej rozmowy z Tadeuszem Odrobińskim, przedostatnim dyrektorem kopalni Saturn w Czeladzi, człowiekiem, którego życie rodzinne i zawodowe od początku pozostawało związane z czeladzkim górnictwem.
fot: Muzeum Saturn
Muzeum Saturn znajduje się w budynkach po byłej kopalni
fot: Muzeum Saturn
Muzeum Saturn w Czeladzi zaprasza do obejrzenia niezwykłej rozmowy z Tadeuszem Odrobińskim, przedostatnim dyrektorem kopalni Saturn w Czeladzi, człowiekiem, którego życie rodzinne i zawodowe od początku pozostawało związane z czeladzkim górnictwem.
W wywiadzie Tadeusz Odrobiński opowiada o swoich „saturnowskich” korzeniach, studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej, kolejnych szczeblach kariery zawodowej oraz latach kierowania kopalnią. Wspomina również ambitne plany jej rozbudowy, trudny okres przemian gospodarczych i bolesny moment, gdy stało się jasne, że zakład zmierza ku likwidacji.
To jednak nie tylko opowieść o wydobyciu węgla. Kopalnia była jednym z najważniejszych organizatorów życia miasta: wspierała szkoły, przedszkola, sport, kulturę oraz rozwój miejskiej infrastruktury. Z inicjatywy związanych z nią ludzi odbywały się wydarzenia artystyczne, spotkania barbórkowe, karczmy piwne i przedsięwzięcia integrujące kolejne pokolenia mieszkańców.
Dziś Tadeusz Odrobiński z dumą obserwuje, jak dawne obiekty przemysłowe odzyskują życie, a pamięć o górniczej Czeladzi jest chroniona i przekazywana młodszym pokoleniom.
- Posłuchajcie świadka historii, dla którego „Saturn” nigdy nie był wyłącznie miejscem pracy – był domem, wspólnotą i najważniejszym punktem osobistej tożsamości – zachęca Muzeum Saturn.
Wywiad został zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie Cyfrowego Archiwum Górnictwa w Zagłębiu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu KPO dla kultury.
Można go obejrzeć TUTAJ