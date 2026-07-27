Górniczy korowód na święto solnego miasta

Górniczy korowód św. Kingi tradycyjnie zainaugurował Dni miasta Wieliczka. Kolorowy orszak wyruszył z Rynku Górnego i przeszedł ulicami Wieliczki oraz przez teren Kopalni Soli „Wieliczka”. O wyjątkową oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka”, a wśród uczestników nie zabrakło górników, pracowników kopalni, samorządowców, mieszkańców oraz licznych gości. Było radośnie, kolorowo i niezwykle uroczyście – ulice miasta wypełniły muzyka, uśmiechy i pozytywna energia.

Górniczy korowód św. Kingi tradycyjnie zainaugurował Dni miasta Wieliczka. Kolorowy orszak wyruszył z Rynku Górnego i przeszedł ulicami Wieliczki oraz przez teren Kopalni Soli „Wieliczka”. O wyjątkową oprawę muzyczną zadbała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka”, a wśród uczestników nie zabrakło górników, pracowników kopalni, samorządowców, mieszkańców oraz licznych gości. Było radośnie, kolorowo i niezwykle uroczyście – ulice miasta wypełniły muzyka, uśmiechy i pozytywna energia.

Dzięki krótkiej inscenizacji historycznej uczestnicy przenieśli się do czasów św. Kingi, przypominając sobie historię patronki Wieliczki oraz dziedzictwo, które od wieków stanowi fundament tożsamości naszego miasta.

Szczególnym momentem było przypomnienie historii monumentalnej rzeźby Górnika, która – z inicjatywy prezesa Kopalni Soli „Wieliczka” Mariana Leśnego – po 20 latach powróciła na dziedziniec przed szybem Daniłowicza - informuje Magdalena Kot, kierownik Zespołu ds. PR i Komunikacji.

Autorem rzeźby jest prof. Jacek Puget

Autorem rzeźby jest prof. Jacek Puget z Akademii Sztuk Pięknych. Powstała ona w 1958 roku przy współpracy studentów oraz wielickiego górnika Zdzisława Węglarskiego, który aktywnie uczestniczył w jej realizacji – pomagał zarówno w doborze proporcji postaci, jak i wyborze miejsca jej ustawienia. W 1977 roku Zdzisław Węglarski spisał historię powstawania rzeźby, pozostawiając cenne świadectwo współpracy artysty z górnikami.

To był piękny początek wspólnego świętowania – pełen tradycji, historii i dumy z wielickiego dziedzictwa. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i wspólnie stworzyli tę wyjątkową atmosferę.

Świętowanie górników zakończyła niedzielna pielgrzymka do Starego Sącza, gdzie w klasztorze sióstr klarysek znajduje się grób Patronki. Wieliccy górnicy od co najmniej XV wieku pielgrzymują tam w galowych mundurach, powierzając św. Kindze swoje rodziny, kopalnię oraz wszystkich ludzi ciężkiej pracy.