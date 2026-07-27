Finowie triumfują na Śląsku. Wyniki 82. Rajdu Polski
Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski
Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
Zwycięzcy 82. Rajdu Polski
Zwycięzcami 82. Rajdu Polski zostali Teemu Suninen i Antte Haapala (Škoda Fabia RS Rally2). Finowie objęli prowadzenie po OS4 i nie oddali go już do mety. Po drodze wygrali 5 z 14 rozegranych odcinków specjalnych (OS3 został odwołany po wypadku Dominika Stříteskiego).
Na drugiej pozycji, ze stratą 9,7 s do zwycięzców, zameldowali się aktualni Mistrzowie Polski - Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2). Na najniższym stopniu podium stanęli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) ze stratą 13,5 s do pierwszej załogi
Wyniki klasyfikacji ERC3
- W klasyfikacji ERC3 przez niemal cały rajd tempo nadawali Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3). Ich marzenia o zwycięstwie rozwiały się na OS14, gdzie urwali koło i musieli wycofać się z zawodów. Zwycięstwo przypadło więc fińskiej załodze Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rall3) – informują organizatorzy rajdu.
Drugie miejsce zajęli Irlandczycy Casey Jay Coleman i Killian McArdle (Ford Fiesta Rally3), a podium uzupełnili ich rodacy – Kalum Graffin i Rhodri Evans (Ford Fiesta Rally3). Tom Heindrichs i Jonas Schmitz (Opel Corsa Rally4) triumfowali w kategorii Junior ERC.
Po Rajdzie Polski liderem punktacji FIA ERC pozostaje Suninen (80 pkt.). Na drugie miejsce, ze stratą 23 pkt. awansował Mabellini, a na trzecią pozycję wskoczył Marczyk (47 pkt.). Jakub Matulka zajmuje piątą pozycję z 35 pkt.
KIQ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
W KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zwyciężyła załoga Jakub Matulka i Daniel Dymurski, wyprzedzając Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka Adriana Rzeźnika i Kamila Kozdronia (Škoda Fabia RS Rally2, + 57,4 s).
- Jarosław Szeja i Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) mieli dużo szczęście na OS9 – liderzy klasyfikacji mistrzostw Polski zaliczyli tam piruet przy dużej prędkości. Na szczęście nie uszkodzili samochodu, ale musieli pożegnać się z trzecią pozycją w rajdzie. Piąty na mecie byli Łukasz Byśkiniewicz z Łukaszem Jastrzębskim (Škoda Fabia RS Rally2) - dodają organizatorzy rajdu.
Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski:
- Teemu Suninen/Antti Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) 1:38:52,8 s
- Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +9,7 s
- Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13,5 s
- Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +16,1 s
- Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +41,5 s
- Marco Bulacia/Jose Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +51,4 s
- Adrian Rzeznik/Kamil Kozdron (Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1 s
- Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2 s
- William Creighton/Liam Regan (Citroën C3 Rally2) +1:25,5 s
- Erik Cais/Igor Bacigál (Hyundai i20 Rally2) +1:25,5 s
Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski (KIQ RSMP)
- Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:39:02,5 s
- Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +3,8 s
- Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2) +57,4 s
- Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:06,5 s
- Łukasz Byśkiniewicz/Łukasz Jastrzębski (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:49,0 s
- Adam Sroka/Patryk Kielar (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,3 s
- Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +2:21,8 s
- Jakub Ulanowski/Rafał Fiołek (Ford Fiesta Rally3) +8:28,6 s
- Marcin Górny/Mateusz Martynek (Ford Fiesta Rally3) +9:04,4 s
- Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (Lancia Ypsilon Rally4) +9:24,0 s