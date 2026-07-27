Finowie triumfują na Śląsku. Wyniki 82. Rajdu Polski

Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Zwycięzcy 82. Rajdu Polski

Zwycięzcami 82. Rajdu Polski zostali Teemu Suninen i Antte Haapala (Škoda Fabia RS Rally2). Finowie objęli prowadzenie po OS4 i nie oddali go już do mety. Po drodze wygrali 5 z 14 rozegranych odcinków specjalnych (OS3 został odwołany po wypadku Dominika Stříteskiego).

Na drugiej pozycji, ze stratą 9,7 s do zwycięzców, zameldowali się aktualni Mistrzowie Polski - Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2). Na najniższym stopniu podium stanęli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) ze stratą 13,5 s do pierwszej załogi

Wyniki klasyfikacji ERC3

- W klasyfikacji ERC3 przez niemal cały rajd tempo nadawali Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3). Ich marzenia o zwycięstwie rozwiały się na OS14, gdzie urwali koło i musieli wycofać się z zawodów. Zwycięstwo przypadło więc fińskiej załodze Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rall3) – informują organizatorzy rajdu.

Drugie miejsce zajęli Irlandczycy Casey Jay Coleman i Killian McArdle (Ford Fiesta Rally3), a podium uzupełnili ich rodacy – Kalum Graffin i Rhodri Evans (Ford Fiesta Rally3). Tom Heindrichs i Jonas Schmitz (Opel Corsa Rally4) triumfowali w kategorii Junior ERC.

Po Rajdzie Polski liderem punktacji FIA ERC pozostaje Suninen (80 pkt.). Na drugie miejsce, ze stratą 23 pkt. awansował Mabellini, a na trzecią pozycję wskoczył Marczyk (47 pkt.). Jakub Matulka zajmuje piątą pozycję z 35 pkt.

KIQ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

W KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zwyciężyła załoga Jakub Matulka i Daniel Dymurski, wyprzedzając Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka Adriana Rzeźnika i Kamila Kozdronia (Škoda Fabia RS Rally2, + 57,4 s).

- Jarosław Szeja i Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) mieli dużo szczęście na OS9 – liderzy klasyfikacji mistrzostw Polski zaliczyli tam piruet przy dużej prędkości. Na szczęście nie uszkodzili samochodu, ale musieli pożegnać się z trzecią pozycją w rajdzie. Piąty na mecie byli Łukasz Byśkiniewicz z Łukaszem Jastrzębskim (Škoda Fabia RS Rally2) - dodają organizatorzy rajdu.



Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski:

Teemu Suninen/Antti Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) 1:38:52,8 s Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +9,7 s Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13,5 s Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +16,1 s Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +41,5 s Marco Bulacia/Jose Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +51,4 s Adrian Rzeznik/Kamil Kozdron (Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1 s Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2 s William Creighton/Liam Regan (Citroën C3 Rally2) +1:25,5 s Erik Cais/Igor Bacigál (Hyundai i20 Rally2) +1:25,5 s

Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski (KIQ RSMP)