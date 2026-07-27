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Finowie triumfują na Śląsku. Wyniki 82. Rajdu Polski

Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

27 lipca 2026, 09:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski

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Teemu Suninen i Antte Haapala wygrali 82. Rajd Polski, rundę Rajdowych Mistrzostw Europy FIA (ERC). Obok Finów na podium stanęli Polacy. Drugie miejsce zajął Jakub Matulka z Danielem Dymurski, a na trzeciej pozycji uplasowali się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. 

Zwycięzcy 82. Rajdu Polski

Zwycięzcami 82. Rajdu Polski zostali Teemu Suninen i Antte Haapala (Škoda Fabia RS Rally2). Finowie objęli prowadzenie po OS4 i nie oddali go już do mety. Po drodze wygrali 5 z 14 rozegranych odcinków specjalnych (OS3 został odwołany po wypadku Dominika Stříteskiego).

Na drugiej pozycji, ze stratą 9,7 s do zwycięzców, zameldowali się aktualni Mistrzowie Polski - Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2). Na najniższym stopniu podium stanęli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) ze stratą 13,5 s do pierwszej załogi

Wyniki klasyfikacji ERC3

- W klasyfikacji ERC3 przez niemal cały rajd tempo nadawali Michał Chorbiński i Adam Chrzanowski (Renault Clio Rally3). Ich marzenia o zwycięstwie rozwiały się na OS14, gdzie urwali koło i musieli wycofać się z zawodów. Zwycięstwo przypadło więc fińskiej załodze Ville Vatanen i Joonas Ojala (Ford Fiesta Rall3) – informują organizatorzy rajdu.

Drugie miejsce zajęli Irlandczycy Casey Jay Coleman i Killian McArdle (Ford Fiesta Rally3), a podium uzupełnili ich rodacy – Kalum Graffin i Rhodri Evans (Ford Fiesta Rally3)Tom Heindrichs i Jonas Schmitz (Opel Corsa Rally4) triumfowali w kategorii Junior ERC.

Po Rajdzie Polski liderem punktacji FIA ERC pozostaje Suninen (80 pkt.). Na drugie miejsce, ze stratą 23 pkt. awansował Mabellini, a na trzecią pozycję wskoczył Marczyk (47 pkt.). Jakub Matulka zajmuje piątą pozycję z 35 pkt.

KIQ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zwyciężyła załoga Jakub Matulka i Daniel Dymurski, wyprzedzając Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka Adriana Rzeźnika i Kamila Kozdronia (Škoda Fabia RS Rally2, + 57,4 s). 

- Jarosław Szeja i Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) mieli dużo szczęście na OS9 – liderzy klasyfikacji mistrzostw Polski zaliczyli tam piruet przy dużej prędkości. Na szczęście nie uszkodzili samochodu, ale musieli pożegnać się z trzecią pozycją w rajdzie. Piąty na mecie byli Łukasz Byśkiniewicz z Łukaszem Jastrzębskim (Škoda Fabia RS Rally2) - dodają organizatorzy rajdu.
 

Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski:

  1. Teemu Suninen/Antti Haapala (Škoda Fabia RS Rally2) 1:38:52,8 s
  2. Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +9,7 s
  3. Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13,5 s
  4. Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Lancia Ypsilon Rally2) +16,1 s
  5. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +41,5 s
  6. Marco Bulacia/Jose Murado (Škoda Fabia RS Rally2) +51,4 s
  7. Adrian Rzeznik/Kamil Kozdron (Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1 s
  8. Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:16,2 s
  9. William Creighton/Liam Regan (Citroën C3 Rally2) +1:25,5 s
  10. Erik Cais/Igor Bacigál (Hyundai i20 Rally2) +1:25,5 s

Klasyfikacja końcowa 82. Rajdu Polski (KIQ RSMP)

  1. Jakub Matulka/Daniel Dymurski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:39:02,5 s
  2. Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +3,8 s
  3. Adrian Rzeźnik/Kamil Kozdroń (Škoda Fabia RS Rally2) +57,4 s
  4. Jarosław Szeja/Marcin Szeja (Škoda Fabia RS Rally2) +1:06,5 s
  5. Łukasz Byśkiniewicz/Łukasz Jastrzębski (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:49,0 s
  6. Adam Sroka/Patryk Kielar (Škoda Fabia RS Rally2) +2:12,3 s
  7. Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot (Škoda Fabia RS Rally2) +2:21,8 s
  8. Jakub Ulanowski/Rafał Fiołek (Ford Fiesta Rally3) +8:28,6 s
  9. Marcin Górny/Mateusz Martynek (Ford Fiesta Rally3) +9:04,4 s
  10. Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (Lancia Ypsilon Rally4) +9:24,0 s

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