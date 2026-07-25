Kraj i Świat

Letnie święto na Nikiszu. Odpust u Babci Anny

Tegoroczny Jarmark u Babci Anny odbędzie się w niedzielę, 26 lipca. Jak zwykle będzie towarzyszył odpustowi w parafii św. Anny w katowickim Nikiszowcu.

Robert Passia

Robert Passia

25 lipca 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jarmark u Babci Anny.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Tegoroczny Jarmark u Babci Anny odbędzie się w niedzielę, 26 lipca. Jak zwykle będzie towarzyszył odpustowi w parafii św. Anny w katowickim Nikiszowcu.

Wspomnienie patronki nikiszowieckiego kościoła przypada właśnie 26 lipca. Odpust i towarzyszący mu jarmark odbywają się wspólnie od 2009 roku. To właśnie wtedy Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych i mieszkańcy Nikiszowca zorganizowali wydarzenie po raz pierwszy.

– Jarmark u Babci Anny to jedno z tych wydarzeń, które od lat budują wyjątkową atmosferę Katowic. Nikiszowiec, ze swoją historią i niepowtarzalnym charakterem, staje się tego dnia miejscem spotkań mieszkańców i gości, którzy wspólnie celebrują lokalne tradycje, rzemiosło i śląską gościnność – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Podczas jarmarku jak zwykle będzie można kupić rękodzieło i śląskie przysmaki. W tym roku w Nikiszowcu ma się zaprezentować 180 wystawców. Chętni będą mogli wysłać też kartkę z tej wyjątkowej dzielnicy Katowic, dzięki czynnemu w niedzielę oddziałowi pocztowemu.

Jarmarkowi towarzyszyć będą m.in. muzyka włoska oraz dźwięki z winyli lat 70. i 80. O godz. 14 swój występ rozpocznie orkiestra „Wieczorek”, a o godz. 17 odbędzie się koncert bluesowy Wojtka Nędzy.

W związku z wydarzeniem, uruchomione zostaną dwie bezpłatne linie autobusowe. Linia S1 będzie kursować z katowickiego dworca (stanowisko podziemne nr 7) do przystanku Janów Zamkowa Skwer, który znajduje się tuż przy wejściu na jarmark. Z kolei linia S2 będzie zaczynać kurs na przystanku Katowice Cmentarz Komunalny (przy ul. Murckowskiej), jadąc dalej przez Centrum Przesiadkowe Zawodzie. Kończyć kurs będzie także na przystanku Janów Zamkowa Skwer. 

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