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Resort analizuje różne warianty zmian skali podatkowej

Ministerstwo Finansów analizuje różne warianty zmian parametrów skali podatkowej - poinformował resort w odpowiedzi na pytanie  o podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Pap

24 lipca 2026, 18:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Ministerstwo Finansów

fot: Krystian Krawczyk

Ministerstwo Finansów analizuje różne warianty zmian parametrów skali podatkowej - poinformował resort w odpowiedzi na pytanie  o podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego.

"Aktualnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej" - przekazało biuro prasowe resortu, pytane, czy w ministerstwie trwają obecnie prace dotyczące możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz waloryzacji drugiego progu podatkowego.

100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów

W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Jednym z punktów przedstawionych w programie było "podniesienie kwoty wolnej od podatku - z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna pytany w czwartek w Radiu Zet, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesie kwoty wolnej od podatku, odparł: 

"Tak wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie". - Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak - zaznaczył senator.

Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie "realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta". 

- My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych - powiedział.

Dopytywany, jak ma przebiegać realizacja tego zobowiązania, senator stwierdził, że "nie musi to być od razu 60 tys. zł". 

- Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków - podkreślił.

Kwota wolna od podatku

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił też w środę na antenie TVN 24 szef PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

- Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański - powiedział Kosiniak-Kamysz. "My (PSL) jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę" - dodał.

Minister Domański tłumaczył w ub. roku, że "w 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna". Podkreślał jednocześnie, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania. Przypomniał, że koszt podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł to 54 mld zł. 

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