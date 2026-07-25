Przedsiębiorcy: To najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu

Większość, bo 86 proc., polskich przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojego biznesu, a 36 proc. uważa, że nie przetrwa kolejnej dekady - wynika z badania CRIF "Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności".

Większość, bo 86 proc., polskich przedsiębiorców obawia się o przyszłość swojego biznesu, a 36 proc. uważa, że nie przetrwa kolejnej dekady - wynika z badania CRIF "Banking on Banks 2026. Usługi finansowe w czasach niepewności".

Autorzy badania zwrócili uwagę, że wśród najczęściej wymienianych obaw polskiego biznesu znalazły się wzrost kosztów, w tym operacyjnych (39 proc.) oraz ubezpieczenia biznesu (23 proc.). Kolejne 20 proc. ankietowanych obawia się spadku zysków (20 proc.) oraz utraty płynności (19 proc.).

Ponadto 64 proc. ankietowanych przedsiębiorców uważa cyberprzestępczość za jedno z głównych zagrożeń dla swojego biznesu. Na oszustwa wskazuje 53 proc., a kolejne 60 proc. styka się z próbami oszustwa regularnie, natomiast 53 proc. obserwuje wzrost ich częstotliwości w ciągu ostatniego roku.

"Na te obawy mikroekonomiczne nakładają się także zdarzenia i obawy w skali makro. Jak wynika z naszego badania, 58 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że to najtrudniejsze czasy do prowadzenia biznesu jakie pamiętają w kontekście zjawisk ekonomicznych i geopolitycznych" - wskazał, cytowany w badaniu, ekspert CRIF Polska, Kamil Gosławski.

Jak dodał, 62 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że globalne spowolnienie ma bezpośredni wpływ na ich biznes w ogólnym ujęciu, a 76 proc. uważa, że sytuacja na świecie utrudnia im planowanie długofalowe. "Co więcej, 65 proc. stwierdziło, że z powodu globalnych napięć waha się, czy inwestować w rozwój działalności. To pokazuje, że polskie firmy dojrzale podchodzą do oceny swojego otoczenia biznesowego" - ocenił Gosławski.

Inwestycje pod znakiem zapytania?

Badani pytani jak reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe wskazali, że najczęściej rewidują plany rozwoju i wstrzymują część inwestycji (36 proc.), stawiają na efektywność kosztową ponad inne działania (32 proc.) oraz włączają AI i nowe technologie do swojej działalności, żeby ograniczyć koszty (25 proc.).

"Z badania wynika, że 75 proc. polskich przedsiębiorców korzysta lub planuje skorzystać ze sztucznej inteligencji w prowadzeniu biznesu w najbliższym czasie. To trend ogólnoświatowy, w który polskie firmy się wpisują. Warto jednak zaznaczyć, że nie zamierzają ślepo ufać technologii. Aż 82 proc. przedsiębiorców uważa, że wyniki pracy i decyzje podejmowane przez AI wymagają stałego nadzoru ludzkiego" - dodał Gosławski.

Prawie połowa ankietowanych firm z Polski (47 proc.) powierza AI obsługę zadań administracyjnych; 45 proc. widzi w niej narzędzie pozwalające utrzymać konkurencyjność biznesu, 42 proc. automatyzuje za jej pomocą różnego rodzaju codzienne operacje, a 41 proc. wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizacji produktów i usług dla konkretnych klientów. Natomiast 37 proc. stosuje AI też jako narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem oraz jako dodatkową tarczę ochronną przed oszustami.

Badanie, na zlecenie CRIF, przeprowadził Opinium Research wśród 5 tys. konsumentów w pięciu europejskich krajach (w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie) w dniach 20 marca - 9 kwietnia 2026 r. Opinium Research przeprowadził również, w dniach 20 marca - 7 kwietnia 2026 r., badanie w tych samych pięciu krajach wśród 500 osób podejmujących decyzje biznesowe.

W Polsce badanie konsumentów objęło 1000 osób, a badanie firm - 100 osób podejmujących decyzje biznesowe. (PAP)