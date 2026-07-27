Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji - wynika z najnowszego Barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało 32,8 proc. respondentów.

Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji - wynika z najnowszego Barometru Providenta. Taką odpowiedź wskazało 32,8 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury (23,3 proc.) oraz prywatność i brak tłumów (22,8 proc.), podczas gdy hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 16,7 proc. badanych.

"Luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje - cisza, prywatność, kontakt z naturą i odpoczynek od presji. Wakacje nie służą konsumpcji i gonieniu za atrakcjami do odhaczenia. Coraz częściej stają się próbą odzyskania kontroli nad własnym czasem, energią i uwagą" - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka prasowa Provident Polska Karolina Łuczak.

Z badania wynika, że 26,3 proc. Polaków planuje wakacyjne wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, aby kontrolować koszty, natomiast 20,1 proc. podejmuje decyzję spontanicznie, zależnie od pogody, nastroju lub dostępnych środków. Z kolei 16,4 proc. respondentów deklaruje, że raczej zrezygnuje w tym roku z wyjazdu, a 13,8 proc. ograniczy wakacyjne plany ze względu na koszty. Z kolei 22 proc. badanych nie planuje w tym roku żadnego wyjazdu trwającego co najmniej trzy dni.

Finansowe obawy

Największe obawy finansowe związane z urlopem dotyczą nieprzewidzianych wydatków zdrowotnych lub wypadków - wskazało na nie 42,2 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się kradzież gotówki, karty płatniczej lub telefonu (35,1 proc.), a na trzecim awaria samochodu lub problemy z transportem generujące dodatkowe koszty (24,8 proc.).

Jak wynika z badania, 26 proc. ankietowanych pokryłoby nieprzewidziane wydatki z oszczędności, 20,8 proc. z bieżących dochodów, natomiast 21 proc. nie wie, jak poradziłoby sobie w takiej sytuacji. Jednocześnie 29,9 proc. badanych zadeklarowało, że byłoby skłonne skorzystać z dodatkowych rozwiązań finansowych, takich jak karta kredytowa czy pożyczka, w przypadku nagłych wydatków zdrowotnych.

Polacy podczas planowania urlopu najczęściej korzystają z map i nawigacji (49,6 proc.) oraz aplikacji do rezerwacji noclegów (28,3 proc.). Ponad jedna czwarta respondentów (27,6 proc.) deklaruje jednak, że w ogóle nie korzysta z tego typu narzędzi. Z kolei 48,9 proc. badanych nie wykorzystuje sztucznej inteligencji przy planowaniu wakacji. Jedynie 4,5 proc. zdecydowanie ufa rekomendacjom AI, a 26,6 proc. raczej im ufa, choć weryfikuje uzyskane informacje w innych źródłach.

Osoby korzystające z AI najczęściej wykorzystują ją do wyszukiwania ciekawych miejsc i restauracji (18,2 proc.) oraz zdobywania wiedzy o kulturze, zwyczajach czy kuchni miejsca, do którego się wybierają (18,1 proc.).

Lato w miejscu zamieszkania

Badanie pokazuje również, że lato spędzane w miejscu zamieszkania najczęściej oznacza odpoczynek w domu - taką odpowiedź wskazało 44,6 proc. respondentów.

Na spacery, jazdę na rowerze i inne aktywności na świeżym powietrzu wskazało 34,8 proc. badanych, a na grillowanie lub spędzanie czasu w ogrodzie - 29 proc. Spotkania z rodziną lub znajomymi wybrało 28,5 proc. ankietowanych, natomiast jedynie 9,3 proc. wskazało wydarzenia miejskie, koncerty lub kino plenerowe.

Zróżnicowanie widać również pomiędzy grupami wiekowymi. Wśród osób w wieku 18-24 lata 60,5 proc. najczęściej wybiera oglądanie seriali, filmów lub granie, podczas gdy niemal połowa respondentów w wieku 65 lat i więcej najchętniej spędza wolny czas na spacerach, jeździe na rowerze i innych aktywnościach na świeżym powietrzu.