Laurahütte, Georgshütte czy Eugeniensglück – to pierwsze duże zakłady przemysłowe na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. Narodziny przemysłu w tym mieście możemy oglądać na archiwalnych zdjęciach. To część albumu Hugo Henckel von Donnersmarcka z 1870 r.

Laurahütte, Georgshütte czy Eugeniensglück – to pierwsze duże zakłady przemysłowe na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. Narodziny przemysłu w tym mieście możemy oglądać na archiwalnych zdjęciach. To część albumu Hugo Henckel von Donnersmarcka z 1870 r.

Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku wiąże się m.in. z rodem Donnersmarcków. Jako właściciele ziemscy wyczuli koniunkturę i zainwestowali m.in. w górnictwo oraz hutnictwo. Jednym z nich był Hugo I Henckel von Donnersmarck, który urodził się w dzisiejszych Siemianowicach Śląskich. W przygotowanym dla niego albumie dokumentowano m.in. rodzący się w tym mieście przemysł.

Wielka księga przemysłu hrabiego Donnersmarcka

Zdjęcia z albumu hrabiego, pochodzącego z 1870 r., są w posiadaniu chorzowskiego Muzeum Hutnictwa. Były częścią wystawy „Wielka księga przemysłu” prezentowanej w chorzowskim muzeum na przełomie 2022 i 2023 r., a później zostały udostępnione w internecie. Autorem większości zdjęć jest Karl Fredrich Henrich Graf.

– Jest to wyjątkowy w skali świata przykład wczesnej fotografii obiektów przemysłowych i ich otoczenia, która wykorzystywana jest tu do kształtowania wizerunku firmy. Był tworzony około trzydzieści lat po tym jak Louis Jacques Daguerre (1787-1851) i William Fox Talbot (1800-1877) zaprezentowali pierwsze techniki fotograficzne – podkreślają w Muzeum Hutnictwa.

Początki przemysłu w Siemianowicach Śląskich na zdjęciach

Na zdjęciach z albumu hrabiego Donnersmarcka można podziwiać m.in. początki przemysł w dzisiejszych Siemianowicach Śląskich. Jest na nich przede wszystkim, założona w 1836 r. z inicjatywy Hugo I Henckel von Donnersmarck i berlińskiego Domu Bankowego braci Oppenfeldów, Laurahütte, czyli Huta Laura (późniejsza Huta Jedność). Huta została zlikwidowana w 2003 r.

W albumie hrabiego znalazły się również zdjęcia Georgshütte (Huty Jerzy), jednej z najstarszych hut cynku na Śląsku, która rozpoczęła działalność w 1818 roku. ej właścicielem była spółka przemysłowa Georg von Giesches Erben. Ostatecznie właścicielem w 1846 r. został hrabia Hugo Henckel von Donnesmarck. Hutę zlikwidowano w 1886 r. z powodu szkód górniczych.

Są także oczywiście zdjęcia siemianowickiej kopalni. Początki górnictwa w tym mieście to m.in. Eugeniensglück, która funkcjonowała od końca XVIII wieku. W 1855 r. została włączona do kopalni Siemianowice, która powstała w 1855 roku z połączenia pól górniczych należących do hrabiego Karola Hugona Henckel von Donnersmarck. Początkowo działała jako Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengruben. W latach 70. XX wieku włączono do niej także kopalnię Michał (powstałą jako Maxgrube). Ostatecznie górnictwo w Siemianowicach Śląskich zostało zlikwidowane w 1994 roku.

Na zdjęciach w albumie hrabiego Donnersmarcka są także robotnicy (górnicy i hutnicy), członkowie zarządu Huty Laura, urzędnicy i pracownicy dozoru kopalni, kolonie robotnicze czy gościniec hutniczy