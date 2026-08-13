Artykuł sponsorowany

Kopalnia Soli „Wieliczka” – jedna wycieczka, setki wrażeń!

Podróże czy edukacja? Połącz jedno i drugie, zabierz swoją klasę na szkolną wyprawę do Kopalni Soli „Wieliczka”. Zamiast lekcji aktywna nauka podczas zwiedzania. Wybierz trasę idealną do wieku uczniów i posiadanej przez nich wiedzy.

13 sierpnia 2026, 15:15
źródło: materiał partnera

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Galeria
(8 zdjęć)

Podróże czy edukacja? Połącz jedno i drugie, zabierz swoją klasę na szkolną wyprawę do Kopalni Soli „Wieliczka”. Zamiast lekcji aktywna nauka podczas zwiedzania. Wybierz trasę idealną do wieku uczniów i posiadanej przez nich wiedzy.

✅ Podziwiajcie majestatyczną Kaplicę św. Kingi na Trasie Turystycznej. Zobaczcie miejsca, które podziwiają turyści z całego świata. 

Poruszany zakres: elementy historii, biologii, geografii.

✅ Aktywnie ze szczyptą emocji na Trasie Górniczej. Poznajcie surową kopalnię, bez światła i w klimacie z jakim do czynienia mają górnicy. 

Poruszany zakres: technika, aktywność fizyczna.

✅ Poczujcie się jak prawdziwi górnicy – Młody Górnik. Wykonanie zadań z którymi mierzą się górnicy doskonałe rozwiązanie na integrację grupy. 

Poruszany zakres: technika, aktywność fizyczna, fizyka, przyroda.

✅ Spotkajcie Skarbnika w ramach programu Odkrywamy Solilandię. Coś dla najmłodszych, bajkowy świat solnych skrzatów.

Poruszany zakres: podstawy historii, zabawa.

✅ Odkryjcie 700 lat historii, idąc Śladami Legend. Skarbnik, Bieliczka, św. Kinga, jedno miejsce wiele legend. 

Poruszany zakres: elementy historii, biologii, geografii.

Połączcie zwiedzanie z regeneracją sił w Tężni Solankowej lub niezwykłą nocą w Komorze Słowackiego (125 m pod ziemią!). Jedno miejsce, wiele wspomnień na lata. Zorganizuj wycieczkę już dziś!

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