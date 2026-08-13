Szukasz pomysłu na oryginalne spotkanie dla pracowników, integrację zespołu albo nieformalne wydarzenie dla klientów? Jesienny wyjazd w klimacie Oktoberfestu może być świetną alternatywą dla tradycyjnej kolacji firmowej. Hotel*** NAT Wisła zaprasza na wyjątkową imprezę OKTOBER w Malince, gdzie bawarski klimat spotyka się z tyrolską atmosferą, góralską gościnnością i beskidzkimi smakami.

Szukasz pomysłu na oryginalne spotkanie dla pracowników, integrację zespołu albo nieformalne wydarzenie dla klientów? Jesienny wyjazd w klimacie Oktoberfestu może być świetną alternatywą dla tradycyjnej kolacji firmowej. Hotel*** NAT Wisła zaprasza na wyjątkową imprezę OKTOBER w Malince, gdzie bawarski klimat spotyka się z tyrolską atmosferą, góralską gościnnością i beskidzkimi smakami.

Bawarska tradycja w sercu Beskidów

Oktoberfest od lat kojarzy się z dobrą zabawą, muzyką, regionalną kuchnią i wspólnym biesiadowaniem. Hotel*** NAT Wisła proponuje własną interpretację tego popularnego święta – z udziałem regionalnych tradycji piwowarskich, tradycyjnych dań, muzyki na żywo i tanecznej zabawy.

Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend października. To propozycja dla osób dorosłych, ale także ciekawy pomysł na firmowy wyjazd integracyjny, spotkanie zespołu czy budowanie relacji z najważniejszymi klientami.

W programie złoty trunek i regionalne smaki

Najważniejszym punktem pobytu będzie Święto Piwa OKTOBER w Malince, zaplanowane na 3 października od godziny 16.00. Uczestnicy będą mogli poznać tradycję piwowarską regionu: Wisły, Cieszyna oraz Żywca.

Na stołach pojawi się golonka serwowana z pieczywem, kapustą i regionalnymi dodatkami. Dodatkowo chętni będą mogli skorzystać z degustacji specjałów i dań regionalnych.

To menu, które doskonale pasuje do jesiennej biesiady i sprzyja swobodnym rozmowom. Wspólny stół, lokalne specjały i wyjątkowa oprawa tworzą atmosferę, w której łatwiej oderwać się od codziennych obowiązków i lepiej poznać współpracowników lub partnerów biznesowych.

Muzyka na żywo i taneczna zabawa

Oktoberfestowa impreza nie może obyć się bez odpowiedniej oprawy muzycznej. O godzinie 18.00 rozpocznie się koncert zespołu Tyrolia Band, który zadba o prawdziwie tyrolski klimat wydarzenia. Charakterystyczne brzmienia, górska energia i znane melodie zachęcą uczestników do wspólnej zabawy.

Od godziny 20.00 do 23.00 zaplanowano biesiadną zabawę taneczną z DJ-em. To dobry moment, aby odłożyć służbowe rozmowy na bok, zintegrować zespół i spędzić wieczór w luźnej, pełnej humoru atmosferze.

Oferta Oktober w Malince została przygotowana jako integracja regionalnej kuchni, muzyki na żywo i degustacji złotego trunku.

W ramach pakietu Goście otrzymują:

udział w Festiwalu Piwa

golonka z dodatkami

2 piwa/osobę

muzyka na żywo - zespół Tyrolia Band

Dla pierwszych grup - oferta specjalna! Oddzielna strefa podczas Święta Piwa dla grup powyżej 40 osób.

Jesienny wyjazd w klimacie Oktoberfestu może być gotowym pomysłem na firmową integrację, jubileusz, spotkanie pracowników lub wydarzenie dla klientów. Połączenie atrakcji muzycznych i regionalnej kuchni pozwala zaplanować wyjazd bez konieczności organizowania każdego elementu oddzielnie.

Hotele NAT zachęcają również do rezerwacji grupowych. To możliwość przygotowania wydarzenia dopasowanego do potrzeb konkretnej firmy – zarówno pod względem liczby uczestników, jak i charakteru spotkania. Beskidzkie otoczenie, tyrolska oprawa i swobodna atmosfera sprawiają, że impreza może stać się nie tylko okazją do zabawy, ale także wartościowym doświadczeniem integracyjnym.

Zarezerwuj Oktoberfest w Wiśle

Oferta OKTOBER w Hotelu*** NAT Wisła obowiązuje w terminie od 2 do 4 października 2026 roku. Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona, dlatego warto już teraz zaplanować udział zespołu lub grupy klientów.