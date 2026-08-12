Górnicze orkiestry dęte (i nie tylko) zagrają w Rudzie Śląskiej

W sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, Ruda Śląska po raz 25. rozbrzmi muzyką orkiestr dętych. Jubileuszowa edycja Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła odbędzie się w Parku Kozioła w dzielnicy Ruda, a gwiazdą wydarzenia będzie piosenkarka Teresa Werner.

W sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, Ruda Śląska po raz 25. rozbrzmi muzyką orkiestr dętych. Jubileuszowa edycja Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła odbędzie się w Parku Kozioła w dzielnicy Ruda, a gwiazdą wydarzenia będzie piosenkarka Teresa Werner.

Program Festiwalu Orkiestr Dętych

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15:30 przemarszem orkiestr i zespołów mażoretek sprzed Sanktuarium św. Józefa do Parku im. Augustyna Kozioła. Następnie, zgodnie z harmonogramem, na scenie zaprezentują się:

15:45 – Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

– Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 16:30 – Teresa Werner (gwiazda festiwalu)

– Teresa Werner (gwiazda festiwalu) 17:30 – Orkiestra Dęta „Halemba”

– Orkiestra Dęta „Halemba” 18:05 – Orkiestra Dęta „Pokój”

– Orkiestra Dęta „Pokój” 18:40 – Orkiestra Dęta „Bielszowice”

Między koncertami wystąpi zespół mażoretek „Akcent”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

– 25 lat Festiwalu Orkiestr Dętych to piękny jubileusz i dowód na to, że są tradycje, które warto pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. W Rudzie Śląskiej muzyka orkiestr dętych jest częścią naszej tożsamości – brzmi podczas ważnych uroczystości, świąt i spotkań mieszkańców. Cieszę się, że po raz kolejny będziemy mogli spotkać się w Parku Kozioła i wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz. Zapraszam wszystkich – będzie dużo dobrej muzyki, ale przede wszystkim będzie to nasze wspólne, rudzkie święto – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

25 lat tradycji i hołd dla legendarnego kapelmistrza

Festiwal Orkiestr Dętych w Rudzie Śląskiej został zainicjowany w 1999 roku przez radnego Jana Koniecznego, który w ten sposób chciał oddać hołd Augustynowi Koziołowi. Imię legendarnego kapelmistrza nosi również park, w którym odbywa się wydarzenie. Został on założony w latach 80. XIX wieku z inicjatywy rodziny Ballestremów, a muszlę koncertową wybudowano już w 1930 roku (obecna pochodzi z 1995 roku, po spaleniu poprzedniej w 1992 roku).

Rudzkie orkiestry dęte mają jeszcze dłuższą historię. Najstarsza z nich – Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice” – działa od 1919 r., Orkiestra Dęta KWK „Pokój” od 1922 r., a Orkiestra Dęta KWK „Halemba” gra od 66 lat.

Augustyn Kozioł – patron festiwalu

Augustyn Kozioł urodził się 4 sierpnia 1902 roku w Rudzie. Z zawodu był elektrykiem, a jednocześnie kształcił się w Konserwatorium Muzycznym w Zabrzu. W latach 1920–1926 odbył kurs kapelmistrza u Cieplika, również w Zabrzu.

Pracując jako elektryk w kopalni „Brandenburg”, od 1926 roku prowadził orkiestrę dętą założoną w 1922 r. W latach 1927–1939 dodatkowo dyrygował chórami „Dzwon” i „Lutnia”. Dyrygowana przez niego orkiestra zdobyła uznanie już w latach trzydziestych, kiedy górnicy zadeklarowali na jej utrzymanie stałą miesięczną składkę z zarobku.

Po II wojnie światowej tradycję kontynuowano, potrącając każdemu pracownikowi 0,5 procenta z zarobku. Największe osiągnięcia orkiestra pod batutą Augustyna Kozioła odniosła po wojnie – już w 1948 roku zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Górniczych, uzyskując miano Reprezentacyjnej Orkiestry Ministerstwa Górnictwa. Kozioł był także kompozytorem i wielokrotnie odznaczany za zasługi dla krzewienia muzyki. Zmarł 2 października 1984 roku.