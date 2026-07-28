Oto historyczne górnicze łodzie ze sztolni. Powstaną modele 3D

Specjaliści z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyli wizytę studyjną w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Celem wyjazdu były prace digitalizacyjne przy jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających elementów projektu „Kultura Cyfrowa”: historycznych łodziach górniczych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, którymi niegdyś transportowano węgiel pod ziemią.

Specjaliści z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyli wizytę studyjną w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Celem wyjazdu były prace digitalizacyjne przy jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających elementów projektu „Kultura Cyfrowa”: historycznych łodziach górniczych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, którymi niegdyś transportowano węgiel pod ziemią.

Muzeum Górnictwa Węglowego realizuje projekt „Kultura Cyfrowa”. Muzealny zespół, wykorzystując zaawansowane metody fotogrametrii oraz skanowanie 3D, precyzyjnie przeniósł do cyfrowego świata unikatowe łodzie, które przed laty służyły do podziemnego transportu węgla w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Dzięki zaawansowanej technologii uchwycono strukturę drewna, ślady użytkowania oraz unikalne detale konstrukcyjne. Partnerem w tym wyjątkowym przedsięwzięciu jest gdańskie muzeum.

- Połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów od muzealnictwa morskiego oraz górniczego pozwoliło na rzetelne opracowanie obiektów pod kątem technicznym i konserwatorskim – podało Muzeum w mediach społecznościowych.

Co będzie dalej?

Pozyskane chmury punktów i serie zdjęć przekształcają się właśnie w trójwymiarowe, cyfrowe modele. Już niedługo te wyjątkowe zabytki podziemnej żeglugi będą dostępne dla badaczy, pasjonatów historii i każdego, kto zechce przyjrzeć się im z bliska bez wychodzenia z domu!