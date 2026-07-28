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Tauron nadal będzie sponsorem Parku Śląskiego. Umowa została przedłużona

Od maja 2025 r. Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, jest sponsorem tytularnym Parku Śląskiego. Umowa sponsoringu została przedłużona na kolejne dwa lata.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 lipca 2026, 08:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron Park Śląski

Kolejne sezony przyniosą nowe atrakcyjne wydarzenia

fot: Tauron Park Śląski

Od maja 2025 r. Tauron, największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, jest sponsorem tytularnym Parku Śląskiego. Umowa sponsoringu została przedłużona na kolejne dwa lata.

Partnerstwo rozpoczęte w 2025 roku przyniosło mieszkańcom regionu wiele okazji do wspólnego spędzania czasu i aktywnego korzystania z jednej z najważniejszych przestrzeni rekreacyjnych na Śląsku - podkreśla Park Śląski w informacji prasowej.

Od początku współpracy Tauron i Park Śląski koncentrowali się na tworzeniu wydarzeń dostępnych dla różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi, osób aktywnych, mieszkańców szukających kulturalnej rozrywki oraz wszystkich, którzy chcą spędzać czas na świeżym powietrzu.

– Pierwszy rok współpracy z Tauronem pokazał, że sponsoring tytularny może przekładać się na konkretne działania i wydarzenia dla mieszkańców. Zależało nam, aby marka Tauron była obecna nie tylko w nazwie Parku, ale przede wszystkim poprzez inicjatywy, z których korzystają odwiedzający – mówi Aneta Miler, rzecznik prasowy Tauron Parku Śląskiego.

Jednym z najważniejszych nowych projektów był Tauron Bieg Nowej Energii – pierwsza edycja wydarzenia sportowego, które połączyło rywalizację biegową z ideą aktywności i zdrowego stylu życia.

Przez cały rok energetyczna spółka była obecna podczas licznych wydarzeń organizowanych na terenie Parku. Szczególną popularnością cieszyły się pikniki rodzinne, podczas których przygotowywano atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym zawody rowerowe, aktywności edukacyjne oraz działania promujące bezpieczne i aktywne spędzanie czasu.

– Współpraca z Parkiem Śląskim jest dla nas dużą wartością. To miejsce, które od pokoleń wpisuje się w historię i tożsamość regionu, dlatego z szacunkiem podchodzimy do jego dziedzictwa i roli, jaką odgrywa w życiu mieszkańców. Kontynuacja współpracy z Parkiem Śląskim pozwoli nam wspólnie realizować inicjatywy, które włączają, rozwijają aktywność społeczną i budują dobrą energię na kolejne lata – mówi Justyna Łukawska, dyrektor wykonawcza ds. komunikacji w Tauron Polska Energia.

Przedłużenie umowy sponsoringu tytularnego na kolejne dwa lata oznacza dalszą realizację wspólnych projektów sportowych, kulturalnych, rodzinnych i edukacyjnych.

 

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