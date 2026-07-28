Nową windą pod ziemię. W Zabrzu zakończono ważną inwestycję
Zwiedzający Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu będą mogli zjechać pod ziemię nową windą Szybu Wilhelmina.
fot: Maciej Dorosiński
Sztolnia Królowa Luiza. Modernizacja Szybu Wilhelmina.
fot: Maciej Dorosiński
Zwiedzający Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu będą mogli zjechać pod ziemię nową windą Szybu Wilhelmina.
Muzeum Górnictwa Węglowego poinformowało o zakończeniu modernizacji Szybu Wilhelmina. Zamontowana została tam nowoczesna winda, którą oddano do użytku i mogą z niej już korzystać turyści. Pozwoli to na szybszy i sprawniejszy zjazd ok. 40 metrów w głąb ziemi, by zwiedzać Sztolnię Królowa Luiza.
Nowa winda skróci czas oczekiwania na zjazd i będzie w pełni dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową – informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.
Zgłębienie Szybu Wilhelmina rozpoczęto na początku XIX wieku. W 1912 roku przeprowadzono jego rozbudowę, pogłębiając go do około 420 metrów. Po II wojnie światowej obiekt przemianowano na Szyb Wyzwolenie. Na początku lat 70. zlikwidowano naziemne urządzenia wyciągowe, a około 1986 roku nastąpiło zasypanie szybu. Dziś jest on częścią Strefy Wilhelmina w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.