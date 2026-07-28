Nową windą pod ziemię. W Zabrzu zakończono ważną inwestycję

Muzeum Górnictwa Węglowego poinformowało o zakończeniu modernizacji Szybu Wilhelmina. Zamontowana została tam nowoczesna winda, którą oddano do użytku i mogą z niej już korzystać turyści. Pozwoli to na szybszy i sprawniejszy zjazd ok. 40 metrów w głąb ziemi, by zwiedzać Sztolnię Królowa Luiza.

Nowa winda skróci czas oczekiwania na zjazd i będzie w pełni dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową – informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.