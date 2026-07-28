Kraj i Świat

W sprawie minerałów Trump skłonniejszy do ustępstw. Wygranym Chiny?

Dążenie prezydenta USA Donalda Trumpa do szybkiego zakończenia  zależności Waszyngtonu od chińskich surowców mineralnych zderza się z  rzeczywistością. Jak donosi portal mining.com amerykańscy górnicy  nie są na to gotowi.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

28 lipca 2026, 14:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Trump spuszcza z tonu w sprawie minerałów

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Dążenie prezydenta USA Donalda Trumpa do szybkiego zakończenia  zależności Waszyngtonu od chińskich surowców mineralnych zderza się z  rzeczywistością. Jak donosi portal mining.com amerykańscy górnicy  nie są na to gotowi.

Trump za cel nadrzędny drugiej prezydentury uznał wydobycie i przetwarzanie kluczowych minerałów w USA. To priorytet bezpieczeństwa narodowego. Inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w prawie 150 firm zajmujących się wydobyciem minerałów, aby osłabić chińską kontrolę nad łańcuchami dostaw broni i innych produktów strategicznych.

Przemysł zbrojeniowy i inni producenci mają niewiele czasu do 1 stycznia 2027 r.

Czyli ostatecznego terminu, zgodnie z przepisami federalnymi, który zakazuje zakupu pierwiastków ziem rzadkich, magnesów, wolframu, molibdenu i tantalu z Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej.

- Waszyngton od lat próbuje ograniczyć taki import, ale regularnie udziela firmom zwolnień, ponieważ podaż ze Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie zaspokoić popytu - informuje mining.com.

Amerykańskie firmy górnicze są dalekie od zaspokojenia krajowych potrzeb. W 2025 roku, zapotrzebowanie USA na najpopularniejszy rodzaj magnesu ziem rzadkich wynosiło około 48 000 ton, podczas gdy krajowe źródła dostarczyły 300 ton.

- Firmy w USA nie wydobywają wolframu od 2015 r., a tantalu od 1959 r. Guardian Metal Resources pracuje nad otwarciem amerykańskiej kopalni wolframu do 2028 r., natomiast Lion Rock Resources rozwija kopalnię tantalu w Dakocie Południowej, jednak nie podano jeszcze konkretnego terminu jej otwarcia - czytamy.

Stany Zjednoczone posiadają rezerwy najważniejszych minerałów; brakuje im jednak zdolności do wydobycia i przetwarzania wielu z nich. Chiny zdominowały przemysł rafinacji minerałów pod koniec XX wieku i obecnie kontrolują ponad 80 proc. tego sektora. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła w tym miesiącu, że globalna produkcja o wartości 6,5 biliona dolarów jest zagrożona, jeśli Pekin nałoży ograniczenia eksportowe na pierwiastki ziem rzadkich, jak to miało miejsce okresowo w ostatnich latach.


 

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