Polska Grupa Górnicza uruchamia System Aktywizacji Zawodowej

Polska Grupa Górnicza uruchomiła nowy portal internetowy, którego celem jest łączenie pracowników odchodzących z branży z potencjalnymi pracodawcami. System Aktywizacji Zawodowej (saz.pgg.pl) to platforma, która ułatwi kontakt osobom odchodzącym ze spółki w ramach narzędzi osłonowych (Jednorazowych Odpraw Pieniężnych) z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów.

Polska Grupa Górnicza uruchomiła nowy portal internetowy, którego celem jest łączenie pracowników odchodzących z branży z potencjalnymi pracodawcami. System Aktywizacji Zawodowej (saz.pgg.pl) to platforma, która ułatwi kontakt osobom odchodzącym ze spółki w ramach narzędzi osłonowych (Jednorazowych Odpraw Pieniężnych) z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów.

Nowy portal - saz.pgg.pl - umożliwia odchodzącym z PGG pracownikom rejestrację i przedstawienie swojego profilu zawodowego, a z drugiej strony stworzenie nieodpłatnego konta pracodawcom, którzy po pozytywnej weryfikacji uzyskują dostęp do pełnej bazy pracowników poszukujących zatrudnienia. Portal umożliwia pracownikom odchodzącym ze spółki prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, tym samym skracając proces rekrutacyjny.

- Zależało nam na przygotowaniu narzędzia, które będzie realnie wspierać naszych pracowników w momencie zmiany zawodowej. Portal pomoże im dotrzeć do potencjalnych pracodawców i zwiększy szanse na znalezienie ofert pracy dopasowanych do ich kompetencji. Traktujemy to jako element naszej odpowiedzialności za osoby, które współtworzyły Polską Grupę Górniczą – mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Integralną częścią portalu jest moduł informacyjny, w którym publikowane będą aktualności, statystyki oraz zbiorcze informacje dotyczące grup pracowników odchodzących ze Spółki.

System Aktywizacji Zawodowej – dla pracowników

Aby założyć profil kandydata należy wypełnić formularz w Portalu Pracownika Polskiej Grupy Górniczej S.A. Formularz jest dostępny dla pracowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Dostęp jest aktywny przez rok od momentu zakończenia pracy.

Publikacja danych kandydatów (m.in. wykształcenie, historia zatrudnienia, predyspozycje i umiejętności) w Systemie Aktywizacji Zawodowej odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej kontynuowaniem kariery zawodowej poza sektorem górniczym. Oznacza to, że informacje o kandydacie są udostępniane pracodawcom jedynie wtedy, gdy dana osoba samodzielnie zdecyduje o udziale w procesie poszukiwania nowego zatrudnienia.

Zgodę można wyrazić za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu Pracownika. Przed jej udzieleniem użytkownik może zapoznać się zakresem danych, które zostaną udostępnione potencjalnym pracodawcom. Po wyrażeniu zgody można wskazać swoje dodatkowe umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje, niezwiązane z dotychczasową pracą.

Zgoda na publikację danych jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Po wycofaniu zgody profil kandydata oraz wszystkie udostępnione informacje automatycznie przestają być widoczne dla pracodawców korzystających z Systemu Aktywizacji Zawodowej. Dzięki temu uczestnik systemu zachowuje pełną kontrolę nad zakresem i czasem udostępniania swoich danych związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

System Aktywizacji Zawodowej dla pracodawców

Aby skorzystać z portalu, należy wejść na stronę internetową saz.pgg.pl i utworzyć nieodpłatne konto pracodawcy. W trakcie rejestracji konieczne jest podanie podstawowych danych identyfikacyjnych firmy, w tym numeru NIP oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za współpracę. Kolejnym krokiem jest przygotowanie oświadczenia potwierdzającego prawdziwość i aktualność przekazanych informacji. Dokument ten należy podpisać, a następnie przesłać go za pośrednictwem portalu zgodnie z obowiązującą procedurą.

Po pozytywnej weryfikacji konto zostaje aktywowane, a pracodawca uzyskuje pełny dostęp do funkcjonalności systemu - ma możliwość przeglądania profili osób poszukujących zatrudnienia, może wyszukiwać kandydatów o określonych kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i kompetencjach, a także nawiązywać z nimi bezpośredni kontakt.

PGG wspiera pracowników w transformacji zawodowej

System Aktywizacji Zawodowej to kolejne narzędzie wspierające osoby, które odchodzą z górnictwa. Od połowy października 2025 roku w zakładach PGG działają Punkty Konsultacyjne, w których pracownicy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępnych instrumentów osłonowych oraz możliwości skorzystania z nich. To miejsca, gdzie można zapytać m.in. o urlopy górnicze, urlopy dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne, zasady składania wniosków, wymagane dokumenty, uprawnienia emerytalne, staż pracy oraz kwestie związane z procedurami prowadzonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polska Grupa Górnicza współpracuje też z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, a efektem tej współpracy były m.in. szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za kwestie kadrowe w Spółce.

Od kwietnia br. organizowane są także spotkania informacyjne poświęcone możliwościom kontynuowania pracy zawodowej poza branżą górniczą, w sektorze kolejowym. Polska Grupa Górnicza, Koleje Śląskie oraz spółka z Grupy PGG - Synercom Usługi Wspólne sp. z o.o. realizują wspólny projekt, którego celem jest stworzenie m.in. osobom korzystającym z instrumentów osłonowych możliwości podjęcia pracy poza sektorem górniczym.