Pierwsze dwa nowoczesne tramwaje zakupione z unijnego programu FEnIKS wyjechały na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Spółka Tramwaje Śląskie zapowiada, że do końca przyszłego roku jej tabor zasili łącznie 30 takich pojazdów.

Pierwsze dwa nowoczesne tramwaje zakupione z unijnego programu FEnIKS wyjechały na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Spółka Tramwaje Śląskie zapowiada, że do końca przyszłego roku jej tabor zasili łącznie 30 takich pojazdów.

Nowe tramwaje na liniach 6 i 11

Od 5 października 2026 r. nowe wagony z serii Pesa Twist 2017N-10 kursują na dwóch trasach. Pierwsza to linia nr 6, która łączy Bytom z Katowicami przez chorzowską estakadę. Druga to linia nr 11, prowadząca z Zawodzia Centrum Przesiadkowego przez centrum Katowic do pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej.

Zakup tramwajów jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

Odblokowane 287 mln zł

We wrześniu, dzięki działaniom naprawczym podjętym przez spółkę, udało się odblokować możliwość wykorzystania 287 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS. Otworzyło to drogę do realizacji dwóch oczekiwanych inwestycji: projektu „Tramwaj na Południe” w Katowicach oraz budowy nowej linii tramwajowej w Sosnowcu.

– To bardzo dobra wiadomość dla naszych pasażerów i jednocześnie konkretny efekt działań, które podjęliśmy w ostatnich miesiącach. Odblokowanie środków z programu FEnIKS oznacza nie tylko powrót do realizacji ważnych inwestycji infrastrukturalnych, ale także możliwość dalszej, konsekwentnej wymiany taboru – mówi Krzysztof Mikuła, prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A. – Naszym celem jest nowoczesny, bezpieczny i komfortowy transport, z którego mieszkańcy regionu mogą korzystać każdego dnia.

Prezes dodał, że kolejne wagony będą sukcesywnie pojawiać się na torach metropolii.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Tramwaje Śląskie podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na 136 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te przeznaczono na zakup 20 tramwajów.

Co oferuje Twist 2017N-10?

Tramwaj powstał w Pojazdach Szynowych PESA w Bydgoszczy, specjalnie z myślą o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To pojazd jednokierunkowy, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Może zabrać na pokład 167 pasażerów.

Podróżni mogą liczyć na:

klimatyzację,

stacje ładowania USB,

dostęp do sieci Wi-Fi,

nowoczesny system informacji pasażerskiej.

W ramach umowy z programu FEnIKS dostarczonych zostanie także 10 dwukierunkowych wagonów w wersji Twist 2017N-10 DUO.

„Banek” zastępuje wysłużone wagony

Pierwszy tramwaj zakupiony ze środków KPO pojawił się na torach GZM 26 czerwca 2026 r. Zastąpił ponad 50-letni wagon typu 105Na. Pojazdy te nazywane są „Bankami”, od imienia żurawia ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Ptak jest podopiecznym Tramwajów Śląskich i patronem akcji społecznej „Zapuść żurawia, wysiadaj bezpiecznie!”.

Kolejne nowoczesne wagony, w tym te z programu FEnIKS, będą sukcesywnie dołączać do floty. Spółka zapowiada, że będzie na bieżąco informować o kolejnych dostawach.