Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, ujawnia konkrety związane z projektem ElectroMobility Poland, który finalizuje współpracę z tajwańskim Foxconnem. W 2029 roku ma zostać uruchomiona fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, ujawnia konkrety związane z projektem ElectroMobility Poland, który finalizuje współpracę z tajwańskim Foxconnem. W 2029 roku ma zostać uruchomiona fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie.

Minister informuje, że został znaleziony partner technologiczny do tego projektu, czyli firma Foxconn. To globalny gracz, jedna z największych korporacji na świecie, partner m.in. strategiczny Apple.

Zapewniliśmy finansowanie, to jest ponad 4,5 mld zł po naszej stronie. Teren w Jaworznie, ten który jeszcze został wcześniej przygotowany, będzie wykorzystany do budowy fabryki - mówi Balczun w rozmowie z RDC - mówi Wojciech Balczun.



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W tej chwili trwają negocjacje dotyczące umowy. Spodziewamy się zamknięcia tych negocjacji gdzieś w okolicach listopada i wbicie pierwszej łopaty pod budowę fabryki wiosną przyszłego roku. Co ważne, uzyskaliśmy wyłączność na sprzedaż tych samochodów na całym rynku europejskim.

Przypomnijmy, projekt przez lata funkcjonował pod nazwą Izera, był pomysłem rządu Zjednoczonej Prawicy. Teraz wchodzi obecnie w nową erę. ElectroMobility Poland zdecydowało się na współpracę z jednym z największych producentów elektroniki na świecie.

W Jaworznie ma powstać nie tylko zakład produkcyjny, ale cały hub elektromobilności obejmujący także działalność badawczo-rozwojową. Początkowa zdolność produkcyjna jest projektowana na około 100 tys. samochodów rocznie. W przypadku rozbudowy zakładu wzrośnie do nawet 400 tys. aut rocznie