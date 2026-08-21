Transformacja od A do Z

Pierwszą łopatę wbiją wiosną. Minister ujawnia szczegóły ogromnej inwestycji w Jaworznie

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, ujawnia  konkrety związane z projektem ElectroMobility Poland, który finalizuje współpracę z tajwańskim Foxconnem. W 2029 roku ma zostać uruchomiona fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

21 sierpnia 2026, 10:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ElectroMobility Poland

Jak będzie wyglądać samochód produkowany w Jaworznie?

fot: ElectroMobility Poland

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, ujawnia  konkrety związane z projektem ElectroMobility Poland, który finalizuje współpracę z tajwańskim Foxconnem. W 2029 roku ma zostać uruchomiona fabryka samochodów elektrycznych w Jaworznie. 

Minister informuje, że został znaleziony partner technologiczny do tego projektu, czyli firma Foxconn. To globalny gracz, jedna z największych korporacji na świecie, partner m.in. strategiczny Apple.

Zapewniliśmy finansowanie, to jest ponad 4,5 mld zł po naszej stronie.  Teren w Jaworznie, ten który jeszcze został wcześniej przygotowany, będzie wykorzystany do budowy fabryki - mówi Balczun w rozmowie z RDC - mówi Wojciech Balczun.

 
Dodaje:

W tej chwili trwają negocjacje dotyczące umowy. Spodziewamy się zamknięcia tych negocjacji gdzieś w okolicach listopada i wbicie pierwszej łopaty pod budowę fabryki wiosną przyszłego roku. Co ważne, uzyskaliśmy wyłączność na sprzedaż tych samochodów na całym rynku europejskim.

Przypomnijmy, projekt przez lata funkcjonował pod nazwą Izera, był pomysłem rządu Zjednoczonej Prawicy. Teraz wchodzi obecnie w nową erę. ElectroMobility Poland zdecydowało się na współpracę z jednym z największych producentów elektroniki na świecie. 

W Jaworznie ma powstać nie tylko zakład produkcyjny, ale cały hub elektromobilności obejmujący także działalność badawczo-rozwojową. Początkowa zdolność produkcyjna jest projektowana na około 100 tys. samochodów rocznie. W przypadku rozbudowy zakładu wzrośnie do nawet 400 tys. aut rocznie

Powiązane tematy:

transformacja elektromobility poland jaworzno balczun

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Alfabet transformacji

Bezpieczeństwo energetyczne Polski opiera się na ludziach. Obchody Dnia Energetyka w PGE GiEK

Wyrazy uznania od władz państwowych, ważne deklaracje dotyczące sektora oraz wyróżnienia dla kilkudziesięciu zasłużonych pracowników. Za nami tegoroczne obchody Dnia Energetyka w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia kluczowej roli, jaką pracownicy elektrowni odgrywają w codziennym zapewnianiu stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Artykuł sponsorowany

Koleje Śląskie zapraszają na pokład: specjalne i bezpłatne przejazdy Impulsem 2

Nowoczesne Impulsy 2 coraz częściej można spotkać podczas codziennych podróży Kolejami Śląskimi po regionie. Teraz pasażerowie będą mogli bliżej poznać najnowsze pociągi z nowosądeckiego Newagu podczas dwóch specjalnych przejazdów: 20 sierpnia na trasie Katowice – Żarki-Letnisko oraz 25 sierpnia na trasie Katowice – Lubliniec. W niedzielę bezpłatnie będzie można dojechać na Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Samorządowy transformator

Projektowana jest rozbudowa odcinka drogi do lotniska Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do połowy lipca 2028 r. ma dysponować dokumentacją rozbudowy jednojezdniowego odcinka drogi nr 913 na przebiegu od węzła z trasą S1 do lotniska Katowice - wynika z informacji ZDW. Pozostała część dojazdu do Katowice Airport jest już dwujezdniowa.

Alfabet transformacji

Rynek węgla w II kwartale 2026 r.

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w II kwartale 2026 r. była zmienna. Na ceny wpływały zarówno wydarzenia geopolityczne, jak i sytuacja na rynkach gazu i ropy. Duże znaczenie miały również zmieniające się warunki pogodowe oraz sezonowe zapotrzebowanie na energię w Europie i Azji.