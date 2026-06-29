Paweł Nowak z ZG Sobieski wraca z Hiszpanii ze złotem!

To nie pierwszy sukces Pawła, pracownika Południowego Koncernu Węglowego.

- Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że kopiąc zośkę przed blokiem zdobędę kilka tytułów mistrzowskich i zwiedzę kawałek świata to bym go wyśmiał.. Jak do tego doszło? Ciężką pracą na treningach i poświęceniem się w 100 proc. temu co kocham. Od lat staram się „wybić” i promować zośkę w Polsce. Choć zasięgi słabe, to nigdy się nie poddałem, mimo przeszkód i osób, które mówiły, żebym odpuścił, bo nie warto… - napisał Paweł Nowak w mediach społecznościowych, po jednym ze swoich sukcesów.