Paweł Nowak z ZG Sobieski wraca z Hiszpanii ze złotem!
Paweł Nowak, mistrz świata w zośce i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w Zośke 2026 w Hiszpanii. Pokazał tam swoje niezwykłe umiejętności w footbagu i przywiózł komplet medali, w tym najcenniejszy złoty!
fot: FB/Paweł Nowak
Paweł Nowak w Hiszpanii
fot: FB/Paweł Nowak
Paweł Nowak, mistrz świata w zośce i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w Zośke 2026 w Hiszpanii. Pokazał tam swoje niezwykłe umiejętności w footbagu i przywiózł komplet medali, w tym najcenniejszy złoty!
To nie pierwszy sukces Pawła, pracownika Południowego Koncernu Węglowego.
- Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że kopiąc zośkę przed blokiem zdobędę kilka tytułów mistrzowskich i zwiedzę kawałek świata to bym go wyśmiał.. Jak do tego doszło? Ciężką pracą na treningach i poświęceniem się w 100 proc. temu co kocham. Od lat staram się „wybić” i promować zośkę w Polsce. Choć zasięgi słabe, to nigdy się nie poddałem, mimo przeszkód i osób, które mówiły, żebym odpuścił, bo nie warto… - napisał Paweł Nowak w mediach społecznościowych, po jednym ze swoich sukcesów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!