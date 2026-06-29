Po szychcie

Paweł Nowak z ZG Sobieski wraca z Hiszpanii ze złotem!

Paweł Nowak, mistrz świata w zośce i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w Zośke 2026 w Hiszpanii. Pokazał tam swoje niezwykłe umiejętności w footbagu i przywiózł komplet medali, w tym najcenniejszy złoty!

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

29 czerwca 2026, 12:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/Paweł Nowak

Paweł Nowak w Hiszpanii

fot: FB/Paweł Nowak

Paweł Nowak, mistrz świata w zośce i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w Zośke 2026 w Hiszpanii. Pokazał tam swoje niezwykłe umiejętności w footbagu i przywiózł komplet medali, w tym najcenniejszy złoty!

To nie pierwszy sukces Pawła, pracownika Południowego Koncernu Węglowego.

- Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że kopiąc zośkę przed blokiem zdobędę kilka tytułów mistrzowskich i zwiedzę kawałek świata to bym go wyśmiał.. Jak do tego doszło? Ciężką pracą na treningach i poświęceniem się w 100 proc. temu co kocham. Od lat staram się „wybić” i promować zośkę w Polsce. Choć zasięgi słabe, to nigdy się nie poddałem, mimo przeszkód i osób, które mówiły, żebym odpuścił, bo nie warto… - napisał Paweł Nowak w mediach społecznościowych, po jednym ze swoich sukcesów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

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