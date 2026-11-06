Otwarci na technologie przyszłości, górnictwa się nie wyrzekli

- Nowoczesne górnictwo również może być przestrzenią dla zaawansowanych technologii. Jako Instytut Techniki Górniczej Komach doskonale wiemy, że transformacja nie oznacza konieczności odrzucenia dotychczasowego dorobku – wskazuje dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

- Nowoczesne górnictwo również może być przestrzenią dla zaawansowanych technologii. Jako Instytut Techniki Górniczej Komach doskonale wiemy, że transformacja nie oznacza konieczności odrzucenia dotychczasowego dorobku – wskazuje dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

- Problem nie polega na tym, czy technologia jest dobra czy zła, lecz na tym, czy potrafimy mądrze wykorzystać dostępne zasoby, rozwijać innowacyjne technologie i uczciwie ocenić ich rzeczywistą efektywność – podkreśla dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

KOMAG otwiera się od kilku lat na innowacyjne techniki niekoniecznie związane już z górnictwem. Węgla jednak się nie wyrzekł. Energetyka węglowa znajduje się dziś w odwrocie, ale to nie znaczy wcale, że rozwój technologii górniczych stanął w miejscu. Dlatego w programie tegorocznej, 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH znalazło się także miejsce na prezentację projektów badawczo-rozwojowych, które po raz kolejny pokazują, że innowacyjność nie jest zarezerwowana wyłącznie dla nowych sektorów.

- Nowoczesne górnictwo również może być przestrzenią dla zaawansowanych technologii. Jako Instytut Techniki Górniczej Komach doskonale wiemy, że transformacja nie oznacza konieczności odrzucenia dotychczasowego dorobku. Przeciwnie, wiedza i doświadczenie, kompetencje rozwijane przez lata w sektorze górniczym mogą i powinny znajdować zastosowanie w nowych obszarach gospodarki. Nie musimy wybierać między tradycją a nowoczesnością. Powinniśmy raczej zastanowić się, jak wykorzystać jedno w budowaniu drugiego – podkreśla Dariusz Prostański.

W zakresie wodoru KOMAG prowadzi badania już od 11 lat.

- Identyfikowaliśmy wodór jako związek niebezpieczny, który pojawiał się w kopalniach i mógł być przyczyną wybuchów, na przykład przy ładowaniu akumulatorów baterii lokomotyw. Ale później zaprojektowaliśmy własny, pierwszy w świecie tego typu elektrolizer alkaliczny, który wytwarza ciśnienie 200 MPa bez dodatkowego jego podnoszenia. Najpierw powstał mały demonstrator, a obecnie realizujemy już pełnoskalowy projekt w zakresie inicjatywy NEON, dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wspólnie z Orlenem. I mam nadzieję, że to będzie odpowiedź na potrzeby Orlenu – podkreślił dyrektor Instytutu KOMAG.

KOMAG prowadzi działalność badawczo-rozwojową koncentruje w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie. Obejmują one w szczególności: opracowywanie systemów mechanizacji procesów technologicznych w górnictwie, opracowywanie rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń dla górnictwa, automatyzację i robotyzację procesów technologicznych w górnictwie, mechanizację procesów produkcyjnych i transportowych, tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska, doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenie badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Nie tylko magazyny energii

- Proponujemy ponadto najróżniejsze magazyny energii, zarówno pneumatyczne, klasyczne, jak i bateryjne. Potrafimy je komponować nie tylko w kontekście właściwej energii, ale również zarządzać nią – zwraca uwagę Dariusz Prostański.

Wśród europejskich projektów realizowanych przez KOMAG są m.in.: innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, hybrydowy system magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej, rekultywacja ekologiczna i długoterminowy monitoring terenów pogórniczych, ochrona i promocja dziedzictwa górnictwa węglowego jako spuścizny kulturowej UE, redukcja emisji metanu z powietrza wentylacyjnego w procesie transformacji górniczej europejskich podziemnych kopalń węgla i wiele innych, innowacyjnych projektów.