Po szychcie

Oddali krew w cieniu kopalnianego szybu. W sumie 52 litry

116 dawców i ponad 52 litry krwi – taki jest wynik letniej edycji zbiórki „Podaruj krew, podaruj życie” w Kopalni Soli "Wieliczka".  Pierwsi kandydaci na krwiodawców pojawili się przy szybie Regis już wczesnym rankiem.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

10 lipca 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kopalnia Soli Wieliczka

Kopalnia Soli Wieliczka

fot: Kopalnia Soli Wieliczka

Kopalnia Soli Wieliczka

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116 dawców i ponad 52 litry krwi – taki jest wynik letniej edycji zbiórki „Podaruj krew, podaruj życie” w Kopalni Soli "Wieliczka".  Pierwsi kandydaci na krwiodawców pojawili się przy szybie Regis już wczesnym rankiem.

W czwartek 9 lipca dzieliliśmy się zdrowiem i życiem w ramach „Ogólnopolskiej Kampanii Honorowego Krwiodawstwa z okazji Powstania Warszawskiego. Twoja krew. Ich wolność. Nasza pamięć” - informują służby prasowe kopalni.

Już od 10 lat działająca przy wielickiej kopalni MK NSZZ „Solidarność” zachęca do oddawania krwi. Zbiórki odbywają się dwa razy w roku – w lipcu i grudniu. Inicjatywę wspierają Kopalnia Soli „Wieliczka”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz kopalniany Klub HDK. 

W tym roku dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji, która łączy społeczną odpowiedzialność z pamięcią historyczną i patriotyzmem. Donacje pod hasłem „Powstanie Warszawskie” można oddawać w całej Polsce do 31 sierpnia - informuje kopalnia.

Honorowy patronat nad kampanią sprawują:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

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Oddadzą krew przy kopalnianym szybie. Ty też możesz wziąć udział w tej akcji

Krwi nie można ani kupić, ani wyprodukować. Można jednak podzielić się nią – najbliższa okazja w Kopalni Soli „Wieliczka” już 9 lipca. Zbiórka „Podaruj krew, podaruj życie” odbędzie się w nadszybiu szybu Regis w godzinach 9:00–16:00. Przedsięwzięcie jest częścią „Ogólnopolskiej Kampanii Honorowego Krwiodawstwa z okazji Powstania Warszawskiego. Twoja krew. Ich wolność. Nasza pamięć”.