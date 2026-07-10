Oddali krew w cieniu kopalnianego szybu. W sumie 52 litry

116 dawców i ponad 52 litry krwi – taki jest wynik letniej edycji zbiórki „Podaruj krew, podaruj życie” w Kopalni Soli "Wieliczka". Pierwsi kandydaci na krwiodawców pojawili się przy szybie Regis już wczesnym rankiem.

116 dawców i ponad 52 litry krwi – taki jest wynik letniej edycji zbiórki „Podaruj krew, podaruj życie” w Kopalni Soli "Wieliczka". Pierwsi kandydaci na krwiodawców pojawili się przy szybie Regis już wczesnym rankiem.

W czwartek 9 lipca dzieliliśmy się zdrowiem i życiem w ramach „Ogólnopolskiej Kampanii Honorowego Krwiodawstwa z okazji Powstania Warszawskiego. Twoja krew. Ich wolność. Nasza pamięć” - informują służby prasowe kopalni.

Już od 10 lat działająca przy wielickiej kopalni MK NSZZ „Solidarność” zachęca do oddawania krwi. Zbiórki odbywają się dwa razy w roku – w lipcu i grudniu. Inicjatywę wspierają Kopalnia Soli „Wieliczka”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz kopalniany Klub HDK.

W tym roku dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji, która łączy społeczną odpowiedzialność z pamięcią historyczną i patriotyzmem. Donacje pod hasłem „Powstanie Warszawskie” można oddawać w całej Polsce do 31 sierpnia - informuje kopalnia.

Honorowy patronat nad kampanią sprawują:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.