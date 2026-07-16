Kraj i Świat

Od piątku kolejne duże zmiany w Katowicach

Są dobre i złe wiadomości dla kierowców. PKP PLK kończy jeden etap inwestycji w ramach przebudowy katowickiego węzła kolejowego, ale jednocześnie rozpoczyna kolejny.

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Robert Passia

16 lipca 2026, 11:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Remont katowickiego węzła kolejowego. Od piątku kolejne zmiany.

fot: Krystian Krawczyk

Są dobre i złe wiadomości dla kierowców. PKP PLK kończy jeden etap inwestycji w ramach przebudowy katowickiego węzła kolejowego, ale jednocześnie rozpoczyna kolejny.

W piątek, 17 lipca, wprowadzone zostaną kolejne zmiany związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Kierowcy będą mogli korzystać z dwóch nowych wiaduktów przy ul. Bagiennej.

- W miejscu starego obiektu powstała nowa konstrukcja dostosowana do układu 5-torowego, a obok wybudowaliśmy drugi wiadukt nad dwoma dodatkowymi torami. Dzięki temu, zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym – informuje Katarzyna Głowacka z PKP PLK.

Na nowych jezdniach ułożono asfalt, zamontowano też oświetlenie i bariery ochronne.

Od soboty duże zmiany w Szopienicach

Są też gorsze wiadomości, bo pełne otwarcie ul. Bagiennej było warunkiem koniecznym do zamknięcia ul. Lwowskiej w Szopienicach i rozpoczęcia przebudowy wiaduktu kolejowego. Lwowska nieprzejezdna będzie od soboty, 18 lipca.

Grafika: PKP PLK

- Objazdy z ul. Lwowskiej w kierunku Placu Powstańców Śląskich w Szopienicach poprowadzone zostaną nowymi wiaduktami na ul. Bagiennej i dalej ulicami Obrońców Westerplatte, Hallera i Bednorza. Dodatkowo, na wniosek Miasta Katowice, udrożniliśmy połączenie drogowe ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada, wzdłuż którego przebiegać będą linie autobusowe komunikacji zastępczej obsługujące dwa nowe przystanki (Szopienice Muzeum Walcownia i Szopienice Hala Sportowa) – informuje PKP PLK. 

Informacje dotyczące zmian w ruchu autobusów dostępne są na stronie ZTM. Pociągi mają w tym czasie kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Jak przekazuje PKP PLK, samochody na ul. Lwowską wrócą od grudnia 2026 roku do kwietnia 2027 roku oraz docelowo po zakończeniu wszystkich prac na obiekcie, co planowane jest na kwiecień 2028 roku. 

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