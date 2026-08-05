Wreszcie nowa perspektywa dla Jaru Południowego w Jastrzębiu-Zdroju
Po blisko 20 latach zakończyły się kwestie prawne dotyczące południowej części Jaru Południowego. Miasto wykonuje teraz niezbędne remonty istniejącej infrastruktury i przygotowuje projekt zagospodarowania całego terenu.
fot: UM Jastrzębie-Zdrój/ Paweł Smajdor
Jar Południowy ma być przyjazną przestrzenią dla mieszkańców
fot: UM Jastrzębie-Zdrój/ Paweł Smajdor
Po blisko 20 latach zakończyły się kwestie prawne dotyczące południowej części Jaru Południowego. Miasto wykonuje teraz niezbędne remonty istniejącej infrastruktury i przygotowuje projekt zagospodarowania całego terenu.
Ostateczne potwierdzenie przez sąd praw własności miasta do tego terenu pozwoliło rozpocząć działania w miejscu, które przez lata – ze względu na nierozstrzygniętą sytuację prawną – nie mogło zostać objęte szerszymi pracami remontowymi.
Chodzi o część Jaru Południowego o powierzchni około 1,3 hektara, położoną w rejonie ulic Małopolskiej i Mazowieckiej. Przez lata miasto nie mogło niczego zrobić na terenie, który nie stanowił jego własności. W tym czasie znajdujące się tam schody, siedziska oraz nawierzchnie wymagały coraz pilniejszych napraw.
- Po uregulowaniu spraw własnościowych można było przystąpić do najpilniejszych prac remontowych. Były one konieczne, by poprawić estetykę tego miejsca oraz zapewnić mieszkańcom bezpieczniejsze korzystanie z dostępnej infrastruktury przed opracowaniem projektu zagospodarowania Jaru Południowego - informuje w komunikacie UM Jastrzębie-Zdrój.
Zakres wykonanych działań nie obejmował kompleksowej przebudowy ani docelowego urządzenia terenu. Był to etap niezbędnych prac, które pozwoliły zadbać o istniejącą infrastrukturę i przywrócić jej poprawny stan techniczny.
W trackie doraźnych prac naprawczych wykonano remont siedzisk na stopniach betonowych. Zamontowano deski tarasowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytu, wypoziomowano również biegi schodowe, uzupełniono ubytki betonu w konstrukcji siedzisk oraz w miejscach styku schodów z poszczególnymi sektorami. Wykonana została także nowa nawierzchnia z kostki betonowej łącząca schody terenowe z placem.
Równolegle naprawiono ubytki w nawierzchni betonowej miejsc postojowych. Planowane jest również wykonanie napraw ubytków w nawierzchni asfaltowej.
Jednocześnie miasto przygotowuje kolejny etap działań związanych z tym terenem – opracowanie projektu zagospodarowania całego Jaru Południowego. Dokumentacja ma być gotowa do końca listopada.
Jak podaje samorząd Jastrzębia-Zdroju, miasto podpisało już umowę na wykonanie projektu, który obejmie cały obszar o powierzchni ponad 7 hektarów, w tym również południową część terenu, do której prawa własności zostały ostatecznie potwierdzone przez sąd.
Przygotowywany projekt ma stworzyć spójną wizję rozwoju jednego z najważniejszych terenów zielonych w centrum Jastrzębia-Zdroju, łącząc funkcje rekreacyjne, społeczne i te związane z organizacją wydarzeń.