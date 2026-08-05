Wreszcie nowa perspektywa dla Jaru Południowego w Jastrzębiu-Zdroju

Po blisko 20 latach zakończyły się kwestie prawne dotyczące południowej części Jaru Południowego. Miasto wykonuje teraz niezbędne remonty istniejącej infrastruktury i przygotowuje projekt zagospodarowania całego terenu.

Jar Południowy ma być przyjazną przestrzenią dla mieszkańców

Po blisko 20 latach zakończyły się kwestie prawne dotyczące południowej części Jaru Południowego. Miasto wykonuje teraz niezbędne remonty istniejącej infrastruktury i przygotowuje projekt zagospodarowania całego terenu.

Ostateczne potwierdzenie przez sąd praw własności miasta do tego terenu pozwoliło rozpocząć działania w miejscu, które przez lata – ze względu na nierozstrzygniętą sytuację prawną – nie mogło zostać objęte szerszymi pracami remontowymi.

Chodzi o część Jaru Południowego o powierzchni około 1,3 hektara, położoną w rejonie ulic Małopolskiej i Mazowieckiej. Przez lata miasto nie mogło niczego zrobić na terenie, który nie stanowił jego własności. W tym czasie znajdujące się tam schody, siedziska oraz nawierzchnie wymagały coraz pilniejszych napraw.

- Po uregulowaniu spraw własnościowych można było przystąpić do najpilniejszych prac remontowych. Były one konieczne, by poprawić estetykę tego miejsca oraz zapewnić mieszkańcom bezpieczniejsze korzystanie z dostępnej infrastruktury przed opracowaniem projektu zagospodarowania Jaru Południowego - informuje w komunikacie UM Jastrzębie-Zdrój.

Zakres wykonanych działań nie obejmował kompleksowej przebudowy ani docelowego urządzenia terenu. Był to etap niezbędnych prac, które pozwoliły zadbać o istniejącą infrastrukturę i przywrócić jej poprawny stan techniczny.

W trackie doraźnych prac naprawczych wykonano remont siedzisk na stopniach betonowych. Zamontowano deski tarasowe z tworzywa sztucznego w kolorze antracytu, wypoziomowano również biegi schodowe, uzupełniono ubytki betonu w konstrukcji siedzisk oraz w miejscach styku schodów z poszczególnymi sektorami. Wykonana została także nowa nawierzchnia z kostki betonowej łącząca schody terenowe z placem.

Równolegle naprawiono ubytki w nawierzchni betonowej miejsc postojowych. Planowane jest również wykonanie napraw ubytków w nawierzchni asfaltowej.

Jednocześnie miasto przygotowuje kolejny etap działań związanych z tym terenem – opracowanie projektu zagospodarowania całego Jaru Południowego. Dokumentacja ma być gotowa do końca listopada.

Jak podaje samorząd Jastrzębia-Zdroju, miasto podpisało już umowę na wykonanie projektu, który obejmie cały obszar o powierzchni ponad 7 hektarów, w tym również południową część terenu, do której prawa własności zostały ostatecznie potwierdzone przez sąd.

Przygotowywany projekt ma stworzyć spójną wizję rozwoju jednego z najważniejszych terenów zielonych w centrum Jastrzębia-Zdroju, łącząc funkcje rekreacyjne, społeczne i te związane z organizacją wydarzeń.