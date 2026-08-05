Bytom kończy kluczową inwestycję drogową w dzielnicy Miechowice

W bytomskiej dzielnicy Miechowice kończy się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich miesięcy – informują w bytomskim magistracie. Na ul. Nickla położono już ostatnią warstwę asfaltu, gotowe są chodniki i miejsca postojowe, a wzdłuż ulicy zakwitły róże. Intensywne prace trwają jeszcze przy ul. Relaksowej.

W bytomskiej dzielnicy Miechowice kończy się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich miesięcy – informują w bytomskim magistracie. Na ul. Nickla położono już ostatnią warstwę asfaltu, gotowe są chodniki i miejsca postojowe, a wzdłuż ulicy zakwitły róże. Intensywne prace trwają jeszcze przy ul. Relaksowej.

Przebudowa jezdni, skrzyżowań i infrastruktury technicznej

Firma Drogopol Sp. z o.o. wchodzi w decydujący etap inwestycji na ul. Nickla i Relaksowej w Bytomiu. Na ulicy Nickla przebudowana została jezdnia, chodniki oraz zjazdy do posesji. Przebudowane zostało także skrzyżowanie ulicy Nickla z ul. Daleką i Relaksową, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Częściowo posadzona została już zieleń ozdobna.

Z kolei na ul. Relaksowej trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej, budowie przepompowni wód deszczowych i bezobsługowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem.

– Wykonawcy przebudowy ul. Nickla pozostały jeszcze do zrealizowania ostatnie nasadzenia, dokończenie montażu wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 26 oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – Poza przebudową ulicy Nickla i Relaksowej, intensywne prace trwają również w innej części Miechowic, w rejonie domków fińskich. Tam w decydujący etap wchodzi budowa i odwodnienie drogi 8 Marca – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Koszt inwestycji i źródła finansowania

Przebudowa ulicy Nickla oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej będą łącznie kosztowały 14 mln 466 tys. 835 zł, z czego 14 mln 344 tys. 718 zł to pozyskane przez gminę Bytom dofinansowanie z aż trzech zewnętrznych źródeł: