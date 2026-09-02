Droga od pierwszego odwiertu do pierwszej tony rudy pod Nową Solą - inwestycji Lumina Metals - to proces mierzony nie w miesiącach, a w latach. Nawet 10-15 lat. I to jest wariant optymistyczny, bo projekt ma poparcie rządu. Długie terminy to nie jest kwestia opieszałości, ale skomplikowanej ścieżki inwestycyjnej, która łączy technologię wiertniczą, geologię, prawo ochrony środowiska i procedury koncesyjne.

Droga od pierwszego odwiertu do pierwszej tony rudy pod Nową Solą - inwestycji Lumina Metals - to proces mierzony nie w miesiącach, a w latach. Nawet 10-15 lat. I to jest wariant optymistyczny, bo projekt ma poparcie rządu. Długie terminy to nie jest kwestia opieszałości, ale skomplikowanej ścieżki inwestycyjnej, która łączy technologię wiertniczą, geologię, prawo ochrony środowiska i procedury koncesyjne.

Kopalnię miedzi buduje się podobnie jak kopalnię węgla. Rejon Nowej Soli to północne przedłużenie Monokliny Przedsudeckiej, gdzie na głębokości ok. 1,5-2 km zalega złoże miedzi i srebra. Raport PEA wskazuje na potencjał budowy podziemnego kompleksu górniczego na złożach miedzi i srebra o dużej skali i długim okresie eksploatacji, który obejmowałby dwa niezależne ośrodki wydobywcze. Atutem projektu Nowa Sól jest dostęp do istniejącej i dobrze rozwiniętej infrastruktury na obszarze projektu, w tym bliskość sieci elektroenergetycznej, kolei, dróg, portów i zakładów hutniczych. Dzięki wysokiej zawartości metali podstawowych i szlachetnych w rudzie oraz jej korzystnym parametrom jakościowym projekt plasuje się w dolnej połowie krzywej kosztowej, przy korzystnym profilu kapitałochłonności.

Jordan Pandoff, prezes Lumina Metals: „Pierwsza połowa 2026 r. była dla naszej Spółki okresem przełomowych zmian. Dysponując solidnym zapleczem finansowym oraz prowadząc zakrojone na szeroką skalę prace inżynieryjne, środowiskowe i techniczne, koncentrujemy się na realizacji projektu Nowa Sól i ograniczaniu związanego z nim ryzyka, a jednocześnie na dalszym zwiększaniu bazy zasobowej projektów Sulmierzyce i Mozów. Zachętę stanowi dla nas rosnąca w Polsce świadomość strategicznego znaczenia inwestycji związanych z zagospodarowaniem nowych krajowych zasobów miedzi i srebra. Korzystając z tej pozytywnej dynamiki, zamierzamy kontynuować konstruktywny dialog z polskimi władzami, społecznościami lokalnymi oraz pozostałymi grupami kluczowych interesariuszy.”

Nowa Sól to flagowy projekt

Nowa Sól to flagowy projekt zagospodarowania złóż rud miedzi i srebra Lumina Metals w województwie lubuskim. Projekt zlokalizowany jest w obrębie koncesji poszukiwawczej Nowa Sól II, a jego podstawę stanowią oszacowanie zasobów wg standardu NI 43-101 oraz wstępna ocena ekonomiczna PEA.

Projekt Nowa Sól leży ok. 400 km na zachód od Warszawy, w dobrze skomunikowanym rejonie, z całorocznym dostępem drogowym, linią kolejową, regionalnym lotniskiem i infrastrukturą energetyczną.

Jest on usytuowany w jednym z najbardziej prężnych europejskich zagłębi górnictwa miedzi z dostępem do infrastruktury i usług dla przemysłu, wykwalifikowanej kadry oraz hut.

Etapy budowy kopalni (wersja optymistyczna)

Wiercenia i rozpoznanie złoża - 2-4 lata

Wykonuje się otwory badawcze, często na głębokość 1500-2500 m, z pełnym rdzeniowaniem. To najbardziej zaawansowana technologia wiertnicza - wiercenia kierunkowe, pomiary geofizyczne w otworze, badania hydrogeologiczne. Każdy otwór to koszt kilku-kilkunastu milionów złotych. Na podstawie kilkudziesięciu odwiertów tworzy się model złoża 3D, szacuje zasoby w kategoriach C1, C2, D, określa zawartość miedzi, srebra, warunki geotechniczne i wodne. Dopiero to pozwala napisać Dokumentację Geologiczną złoża i zatwierdzić ją w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Decyzja środowiskowa - 1,5-2 lata

To kluczowy i najbardziej społecznie wrażliwy etap. Inwestor musi przygotować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko. W przypadku Nowej Soli mówimy o oddziaływaniu na wody podziemne, osiadaniach terenu, hałasie, transporcie urobku. Procedurę prowadzi samorząd - wójt, burmistrz lub RDOŚ. To tutaj jest miejsce na konsultacje społeczne i uzgodnienia z Wodami Polskimi, Sanepidem, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Bez prawomocnej decyzji środowiskowej nie ma dalszego kroku.

Koncesja i zagospodarowanie złoża - 1-2 lata

Mając zatwierdzoną dokumentację geologiczną i decyzję środowiskową, inwestor występuje o koncesję na wydobywanie. Wniosek zawiera Projekt Zagospodarowania Złoża, w którym precyzuje się system eksploatacji - w przypadku miedzi będzie to system filarowo-komorowy z podsadzką, technologię udostępnienia złoża szybami, system wentylacji, odwadniania, przeróbki. Koncesję wydaje Minister, ale uzgadnia ją z samorządem. Samorząd ma tu realną rolę - to on poprzez studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego decyduje, czy na jego terenie może powstać szyb, zakład przeróbczy, hałda.

Budowa kopalni - 5-7 lat

To etap najdroższy - ok. 5-7 mld zł. Obejmuje drążenie szybów - w warunkach LGOM trwa to 2-3 lata na szyb, budowę zakładu wzbogacania rudy, infrastruktury energetycznej, osadników. Równolegle trwa wykup gruntów, budowa dróg dojazdowych, rekrutacja - a docelowo kopalnia pod Nową Solą to 1500-2000 bezpośrednich miejsc pracy.

Dlatego jeśli dziś mamy odwierty i zatwierdzone zasoby, a projekt Nowa Sól ma już decyzję środowiskową i złoże udokumentowane, to realny start budowy to perspektywa 2027-2028, a pierwsze wydobycie - nie wcześniej niż w latach 2032–2034. To standard światowy - od odkrycia do kopalni mija dekada. Dla samorządów to czas na przygotowanie: lokowanie siedziby spółki dla CIT, podatki od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne, a przede wszystkim zaplanowanie infrastruktury odpornej na szkody górnicze od początku, czego nie zrobiono 100 lat temu na Górnym Śląsku.

Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki o budowie kopalni miedzi: - Fizyczna budowa trwa krócej niż uzyskanie koncesji