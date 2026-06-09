Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jej finansowanie, pieniądze dla Polskiej Grupy Górniczej oraz Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu zdominowały obrady (9 czerwca, Katowice) Zespołu Trójstronnego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Atmosfera była nerwowa, dochodziło do scysji i gorącej wymiany argumentów. Udział w spotkaniu oprócz liderów związkowych wzięli Marian Zmarzły, wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo, oraz Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych oraz szefowie spółek węglowych.

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jej finansowanie, pieniądze dla Polskiej Grupy Górniczej oraz Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu zdominowały obrady (9 czerwca, Katowice) Zespołu Trójstronnego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Atmosfera była nerwowa, dochodziło do scysji i gorącej wymiany argumentów. Udział w spotkaniu oprócz liderów związkowych wzięli Marian Zmarzły, wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo, oraz Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych oraz szefowie spółek węglowych.

- Dziś w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Głównym tematem obrad była bieżąca sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego. W trakcie spotkania przedstawiono dane statystyczne prowadzonego monitoringu sektora górnictwa węgla kamiennego po czterech miesiącach 2026 r.; a także omówiono sytuację w spółkach górniczych - napisał w mediach społecznościowych Marian Zmarzły, wiceminister energii.

Przedstawiciele strony społecznej wskazywali na brak rozwiązań dla sektora węglowego. Chodziło zwłaszcza o ratowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której kopalnie wydobywają głównie węgiel koksowy.

- Zapewniono nas, że będzie do sierpnia zapewnione finansowanie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie zabraknie też pieniędzy na wypłaty dla górników z Polskiej Grupy Górniczej, jednak co do finansowania pozostałych składników - sytuacja nie jest jeszcze rozwiązana - relacjonuje Wacław Czerkawski, szef OPZZ województwa śląskiego.

Dodał, że rządzący są świadomi trudnej sytuacji JSW i szukają rozwiązań.

- Padło wiele trudnych pytań, nie na wszystkie otrzymaliśmy satysfakcjonujące odpowiedzi. Dotyczyły też JSW Koks, która nie wytrzymuje konkurencji z surowcem m.in. z Indonezji. Rozmawiano także o KPEiK, postawie rządzących, dla których teraz najważniejsze są wiatraki i marginalizują węgiel

Dyskutowano też o odprawach i urlopach górniczych, z których chcą skorzystać tysiące górników. Wyrażano obawy czy to nie osłabi mocy produkcyjnych spółek.

- Na spotkaniu zabrakło osób decyzyjnych w sprawach finansowych - podkreślił Wacław Czerkawski.

Chodzi o ministrów Wojciecha Balczuna, szefa MAP oraz Ministra finansów i gospodarki DoAndrzeja Domańskiego.