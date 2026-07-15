Gospodarka

Obniżą VAT na elektryki? Decyzja już niebawem

Komisja Europejska może umożliwić państwom członkowskim obniżenie podatku VAT na samochody elektryczne. Plan w tej sprawie ma być znany jeszcze w tym tygodniu. 

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Robert Passia

15 lipca 2026, 14:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Czy będą unijne zachęty mające zwiększyć popularność elektryków?

fot: Pixabay.com

Komisja Europejska może umożliwić państwom członkowskim obniżenie podatku VAT na samochody elektryczne. Plan w tej sprawie ma być znany jeszcze w tym tygodniu. 

Prawdopodobnie 17 lipca poznamy szczegóły unijnego planu ds. elektryfikacji. Jak podał Reuters, Bruksela chce zwiększyć udział energii elektrycznej w gospodarce UE do 2040 roku. Jego częścią miałoby być szybsze odejście od samochodów benzynowych i diesli na rzecz elektryków. Plan dotyczy też zastąpienia pieców gazowych pompami ciepła czy elektryfikację przemysłu poprzez przejście na piece zasilane prądem.

Zachęty czy obowiązki?

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, Komisja Europejska ma przygotować zachęty, by przyspieszyć ten proces.

„Bruksela zaproponuje ramy prawne dla rządów państw UE, które umożliwią obniżenie podatku VAT na domowe akumulatory, pojazdy elektryczne i pompy ciepła. Jeszcze w tym roku uruchomi aukcję funduszy unijnych na projekty przemysłowe generujące ciepło przy użyciu energii elektrycznej i źródeł odnawialnych” – pisze Reuters.

Jak dowiedział się portal EV Infrastructure News, Komisja do końca roku ma przedstawić propozycję dotyczącą fiskalnych i pozafiskalnych zachęt, które zwiększyłyby popyt na pojazdy elektryczne. Oprócz zachęt, mają też zostać wprowadzone obowiązki. Nieoficjalne doniesienia mówią, że jeden z nich ma dotyczyć obowiązku montażu pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

 

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