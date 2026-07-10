Kraj i Świat

O sytuacji górnictwa i pensji minimalnej na Radzie Dialogu Społecznego. Porozumienia nie było

Głównym tematem obrad Rady Dialogu Społecznego (9 lipca) była wysokość przyszłorocznej najniższej pensji. W sprawie minimalnego wynagrodzenia nie zawarto porozumienia. Rozmawiano też o trudnej sytuacji w górnictwie i jego zapleczu.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

10 lipca 2026, 13:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/OPZZ

Obrady Rady Dialogu Społecznego

fot: FB/OPZZ

Głównym tematem obrad Rady Dialogu Społecznego (9 lipca) była wysokość przyszłorocznej najniższej pensji. W sprawie minimalnego wynagrodzenia nie zawarto porozumienia. Rozmawiano też o trudnej sytuacji w górnictwie i jego zapleczu.

Podczas obrad omawiano najważniejsze sprawy dla pracownic i pracowników, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia, płace w sferze budżetowej, waloryzację rent i emerytur oraz problemy zaplecza górniczego.

Stanowisko związków zawodowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2027 roku jest jednoznaczne – zaproponowane przez rząd 3% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej jest nie do zaakceptowania. OPZZ postuluje 15% wzrost wynagrodzeń, ponieważ godna praca wymaga godnej płacy.

Różnice zdań dotyczą także wysokości płacy minimalnej. Rząd proponuje 4950 zł, natomiast strona pracowników postuluje, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło co najmniej 5200 zł.

Teraz zdecyduje rząd

Jak przekazał Leszek Miętek, przewodniczący zespołu problemowego ds. budżetu w RDS, rozmowy toczyły się w niezwykle nerwowej atmosferze, a szanse na kompromis między pracodawcami, związkowcami a rządem były od początku zerowe. W sytuacji, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w RDS, Rada Ministrów ma prawo narzucić kwotę samodzielnie w drodze rozporządzenia. Decyzja ta musi zapaść i zostać ogłoszona najpóźniej do 15 września.

Szczególną uwagę zwrócono na problemy zaplecza górniczego, podkreślając konieczność wypracowania rozwiązań, które zapewnią stabilne funkcjonowanie tego sektora oraz bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników.

Rada Dialogu Społecznego jest ustawowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz strony rządowej. W jej pracach uczestniczą reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, przedstawiciele Rady Ministrów oraz – z głosem doradczym – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu oraz wypracowywanie rozwiązań służących rozwojowi społeczno–gospodarczemu państwa i utrzymaniu pokoju społecznego.

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