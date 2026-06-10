Kraj i Świat

O ile wzrośnie najniższa pensja? Stawka rządowa nie zachwyca, będą negocjacje

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku? 5200 zł czy 4950 zł brutto? Rząd uchwalił oficjalną propozycję. Strona społeczna nie jest zadowolona, chce negocjować.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

10 czerwca 2026, 13:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Czekamy na decyzję w sprawie najniższej krajowej w 2027 roku

fot: ARC

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku? 5200 zł czy 4950 zł brutto? Rząd uchwalił oficjalną propozycję. Strona społeczna nie jest zadowolona, chce negocjować.

9 czerwca 2026 r. rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r., zaproponowaną przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ostateczną wysokość tych kwot poznamy do 15 września.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2027 roku, czyli 4950 zł, oznacza wzrost o 144 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (4806 zł), czyli o 3,0 proc. Minimalna stawka godzinowa, czyli 32,30 zł, oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (31,40 zł).

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło co najmniej 5200 zł brutto. Związki zawodowe podkreślają, że proponowane wskaźniki mają na celu ochronę poziomu życia pracowników i emerytów wobec rosnących kosztów utrzymania oraz sytuacji gospodarczej kraju.

W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Płaca minimalna podawana jest w wartościach brutto, to znaczy przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika. Aktualnie netto płaca minimalna wynosi 3605,85 zł (czyli ok. 75% kwoty brutto).

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